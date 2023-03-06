Aleyna Tilki yeniden Hatay’a gitti

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Çadır kentlerde kalan depremzede çocuklara moral ziyaretinde bulunan genç şarkıcı, fotoğraflarını Instagram’da paylaştı: “Çocuklar çok masum.”

Önemli olan yaraları sarmak

Nez önceki gün Cihangir’de köpeğini gezdirirken görüntülendi. Şarkıcı, depremzedeler için yardım çalışmalarında bulunduğunu söyledi: “Ben de Antakyalıyım, ne yazık ki ailemizden de can kaybı verdik. Şimdi önemli olan yaralarımızı sarmak. Dün konser verdik, gelirini ODTÜ Mezunlar Derneği ile ailelerini kaybetmiş çocuklara bağışladık. Yardımlara devam ediyoruz, hatta kuliste bile atkı ve bere örüyorum.” (Sayit DURMAZ)

Hatay’da 4 gece

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Nihat Odabaşı, gönüllü arkadaşlarıyla birlikte Hatay’daki depremzede çocuklara oyuncaklar ve yardım malzemeleri götürdü. Şehirde 4 gün kalan Odabaşı, çadırda ve sokakta uyuduğu anların görüntülerini Instagram sayfasında paylaştı: “Uyuduğum yerleri özledim şimdiden. Pek eğlendi gruptakiler halimizle. Hazırlayın battaniyemi, yakında oradayım yine.”

Çok güzel kavuşmalar

Şebnem Dönmez, Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği UCİM’in organizasyonuyla Ankara ve Adana’da depremzede çocuklarla bir araya geldi. Ünlü oyuncu, fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak dernek yetkililerine teşekkür etti:

“Dün Ankara KYK yurdu, ardından Etlik Şehir Hastanesi’nde, bugün Adana Şehir Hastanesi’nde çok güzel kavuşmalar yaşadık. Bizlere rehberlik eden ve adanmışlıklarıyla ilham olan UCİM yetkililerine teşekkür ederim.”

İş düşünmek yapacağım son şey

Cansel Elçin önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Muhabirlerle sohbet eden oyuncu, deprem felaketiyle ilgili konuştu: “İyiyiz diyoruz ama öylesine diyoruz işte. Malum, süreç çok yıpratıcı ve üzücü. Bu zamanda iş ve proje düşünmek yapacağım en son şey, çok üzgünüm.” (Behlül AYDIN)

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