Aleyna Tilki ile Selda Bağcan'dan düet: Bacaklarım titriyor

Haberin Devamı

Orkun ÜN yazdı: Keşke daha çok söyleseler

Bazı isimlerin kimyası tutuyor. Aleyna Tilki ve Selda Bağcan da o isimlerden. Kuşaklar arası farkın bazen nasıl önemsiz olduğunun kanıtı gibiler. Acil birlikte daha çok şarkı söylemeliler. Hatta yurtdışına iş yapmalılar.

Gözden Kaçmasın Keşke birlikte daha çok söyleseler Haberi görüntüle

Savaş ÖZBEY yazdı: Göz dolduran nene-torun ilişkisi

Aleyna Tilki ve Selda Bağcan arasında iki kuşak var. Neredeyse nene-torun ilişkisi. İnsanın gözü doluyor aralarındaki hürmet karşısında. Görmek istediğimiz saygı-sevgi halleri bunlar.