Aleyna Tilki ile Selda Bağcan'dan düet: Bacaklarım titriyor

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Orkun ÜN yazdı: Keşke daha çok söyleseler
Bazı isimlerin kimyası tutuyor. Aleyna Tilki ve Selda Bağcan da o isimlerden. Kuşaklar arası farkın bazen nasıl önemsiz olduğunun kanıtı gibiler. Acil birlikte daha çok şarkı söylemeliler. Hatta yurtdışına iş yapmalılar.
Savaş ÖZBEY yazdı: Göz dolduran nene-torun ilişkisi
Aleyna Tilki ve Selda Bağcan arasında iki kuşak var. Neredeyse nene-torun ilişkisi. İnsanın gözü doluyor aralarındaki hürmet karşısında. Görmek istediğimiz saygı-sevgi halleri bunlar.