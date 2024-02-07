Aleyna Kalaycıoğlu ve Nefise Karatay birbirine girdi... Acun Ilıcalı çıldırdı! Fiziksel temasta bulunan Nagihan Karadere diskalifiye mi olacak?

Haberin Devamı

Kırmızı ve Mavi takımın şampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiği Survivor’da tansiyon düşmüyor. Yarışmanın bu akşam ekrana gelen bölümünde haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf kırmızı takım oldu.

Acun ılıcalı, eleme adayını belirlemek için konseye çıkan yarışmacılarla günün kritiğini yaptı. Ilıcalı’nın Nefise’nin oyun alanındaki agresifliğinin nedenlerini sormasıyla sesler yükseldi.

Takım arkadaşı Aleyna’ya olan öfkesi bir türlü geçmeyen Nefise’yi Pınar be Nagihan da destekledi.,

Acun Ilıcalı’nın defalarca müdahale ettiği yarışmacılar arasındaki tartışma her geçen dakika biraz daha arttı.

Nagihan’ın Yunus Emre ve Sercan ile konuşmak için ayağa kalkmasıyla ise ipler koptu.

Aleyna’ya fiziksel temasta bulunan Nagihan Karadere, hiçbir şey olmamış gibi davranınca Acun Ilıcalı çıldırdı.

Haberin Devamı

Yarışmacılara sert bir dille ne istediklerini soran Ilıcalı, koltuğunu yere attıktan sonra konseyi kapattı.

NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?





Yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Acun Ilıcalı’nın konsey alanında tek başına oturan Nagihan Karadere’ye söyledikleri ‘diskalifiye mi oldu’ sorusunu akıllara getirdi.

“Olmadı. Sinirine yenik düştün… Kendin dayanamadın. Dayanamıyorsun da… Çok güzel birliktelik yaşadık. Yıllarca da güzel birlikteliğimiz oldu. Bunu hiç tadını kaçırmadan… Ne bekliyorsun her dakika olay çıkaracaksın biz de ‘Nagihan tamam’ mı diyeceğiz zannediyorsun? Öyle mi hayal ettin kafanda?”