×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Aleyna Kalaycıoğlu ve Nefise Karatay birbirine girdi... Acun Ilıcalı çıldırdı! Fiziksel temasta bulunan Nagihan Karadere diskalifiye mi olacak?

Güncelleme Tarihi:

#Acun Ilıcalı#Nagihan Karadere#Aleyna Kalaycıoğlu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2024 01:20

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybederek eleme konseyine çıkan kırmızı takım yarışmacıları birbirine girdi. Nagihan'ın Aleyna'ya fiziksel temasta bulunmasıyla çılgına dönen Acun Ilıcalı konseyi kapattı.

Haberin Devamı

Kırmızı ve Mavi takımın şampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiği Survivor’da tansiyon düşmüyor. Yarışmanın bu akşam ekrana gelen bölümünde haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf kırmızı takım oldu. 

Acun ılıcalı, eleme adayını belirlemek için konseye çıkan yarışmacılarla günün kritiğini yaptı. Ilıcalı’nın Nefise’nin oyun alanındaki agresifliğinin nedenlerini sormasıyla sesler yükseldi.

Takım arkadaşı Aleyna’ya olan öfkesi bir türlü geçmeyen Nefise’yi Pınar be Nagihan da destekledi.,

Acun Ilıcalı’nın defalarca müdahale ettiği yarışmacılar arasındaki tartışma her geçen dakika biraz daha arttı.

Nagihan’ın Yunus Emre ve Sercan ile konuşmak için ayağa kalkmasıyla ise ipler koptu.

Aleyna’ya fiziksel temasta bulunan Nagihan Karadere, hiçbir şey olmamış gibi davranınca Acun Ilıcalı çıldırdı.

Haberin Devamı

Yarışmacılara sert bir dille ne istediklerini soran Ilıcalı, koltuğunu yere attıktan sonra konseyi kapattı.

NAGİHAN DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Aleyna Kalaycıoğlu ve Nefise Karatay birbirine girdi... Acun Ilıcalı çıldırdı Fiziksel temasta bulunan Nagihan Karadere diskalifiye mi olacak

Yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Acun Ilıcalı’nın konsey alanında tek başına oturan Nagihan Karadere’ye söyledikleri ‘diskalifiye mi oldu’ sorusunu akıllara getirdi.

“Olmadı. Sinirine yenik düştün… Kendin dayanamadın. Dayanamıyorsun da… Çok güzel birliktelik yaşadık. Yıllarca da güzel birlikteliğimiz oldu. Bunu hiç tadını kaçırmadan… Ne bekliyorsun her dakika olay çıkaracaksın biz de ‘Nagihan tamam’ mı diyeceğiz zannediyorsun? Öyle mi hayal ettin kafanda?”  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Acun Ilıcalı#Nagihan Karadere#Aleyna Kalaycıoğlu

BAKMADAN GEÇME!