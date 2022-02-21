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Aleyna Dalveren kimdir?

#Aleyna Dalveren#Aleyna Dalveren Kimdir
Aleyna Dalveren kimdir

Aleyna Dalveren kariyeri ve hayatı ile merak ediliyor. Sahnelerle çok küçük yaşta tanışan Aleyna Dalveren, konuk olduğu programlar ve yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Aleyna Dalveren, ilk kez 'Bugün Ne Giysem' adlı yarışmada boy gösterip dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Aleyna Dalveren kimdir, kaç yaşında?

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Aleyna Dalveren, 1994 yılında dünyaya geldi. İstanbul’da doğup büyüyen Aleyna Dalveren, Nişantaşı Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon Bölümü'nde okuyor. Havam Yerinde' adlı şarkısına çektiği klibin Britney Spears'ın ‘Make Me' şarkısının klibine benzemesiyle dünya basınında da dikkat çekti. Bir yatak markası reklamında rol alan Aleyna Dalveren, ‘Arka Sokaklar' ve ‘Umutsuz Ev Kadınları' dizilerinde oynadı. İlk olarak ‘Bugün Ne Giysem' yarışmasına katılarak televizyon dünyasıyla tanışan Aleyna Dalveren, 2014 yılında ‘Hastam Çok', ‘Havam Yerinde' adlı şarkılarıyla müzik piyasasına adım attı.

 

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