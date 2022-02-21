Aleyna Dalveren kimdir?

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Aleyna Dalveren, 1994 yılında dünyaya geldi. İstanbul’da doğup büyüyen Aleyna Dalveren, Nişantaşı Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon Bölümü'nde okuyor. Havam Yerinde' adlı şarkısına çektiği klibin Britney Spears'ın ‘Make Me' şarkısının klibine benzemesiyle dünya basınında da dikkat çekti. Bir yatak markası reklamında rol alan Aleyna Dalveren, ‘Arka Sokaklar' ve ‘Umutsuz Ev Kadınları' dizilerinde oynadı. İlk olarak ‘Bugün Ne Giysem' yarışmasına katılarak televizyon dünyasıyla tanışan Aleyna Dalveren, 2014 yılında ‘Hastam Çok', ‘Havam Yerinde' adlı şarkılarıyla müzik piyasasına adım attı.