Akyaka’dan arsa aldı

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2022’NİN SON YATIRIMI2022’NİN SON YATIRIMI

Müzik dünyasının en çok konser veren isimleri arasında yer alan Derya Uluğ, kazancını gayrimenkule yatırmayı tercih edenlerden. Ünlü şarkıcı son olarak Muğla-Akyaka’dan 500 metrekarelik bir arsa satın aldı.



Derya Uluğ, 3 milyon lira ödediği arsaya “Kanada tipi” villa yaptırmayı planlıyor. Ünlü yorumcu, evinin içine bir de müzik stüdyosu kurduracak ve yeni şarkılarının kayıtlarını orada yapacak.

Şile’de kır düğünü



Düğünlerini 2 yıldır erteleyen Öykü Gürman ve Fatih İçmeli bu yaz evleniyor. 2023’ün haziran ayında nikâh masasına oturacak olan çift, hazırlıklara şimdiden başlamış. Gürman, hayalindeki kır düğününü Şile’de yapacakmış.



2023 uğurlu geldi



İREM Derici, önceki gece Sahne İstanbul’da yılın son konserini verdi. Kendisini dinlemeye gelen konuklarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatan İrem Derici, seyircilerle de sohbet etti. Şarkıcı, “Duygusal kadınım. Şen şakrak görünsem de dışı sizi içi beni yakar... Yalnızlığı seviyorum. Bir gün seviyorum iki gün seviyorum, üçüncü gün biri olsun istiyorum. Kimsenin beni üzmesine izin vermeyeceğim” dedi. Derici konser sonunda 2023’ün ilk anlaşmasına da imza attı. Ünlü şarkıcı, 2023’te de her cuma Sahne İstanbul’da konser verecek.

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Şöhret beni evirdi çevirdi



ŞARKICI ve oyuncu Gökhan Güney, Hülya Koçyiğit’in sunduğu “Film Gibi Hayatlar” programına konuk oldu. 14 yaşında Hatay’dan İstanbul’a gelen Gökhan Güney “Bazı yanlışlara bilmeden düşüyor insan. O dönem yılda dört film çekiyordum. Ayda bir albüm yapıyordum. Bana ‘kendini yıpratırsın, bu kadar çok film albüm yapma’ dediler. Şöhret ayaklarımı yerden kesmedi ama o şöhret bazen beni evirdi çevirdi” dedi. Kendisi için sinemanın müzikten daha önce geldiğini söyleyen Gökhan Güney, “Sinema müziği aştı, müziğin önüne geçti. Sinemacılar beni filmci saymazlar, şarkıcı derler. Hep o damgayı yiyoruz biz” dedi.