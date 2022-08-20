Ajda Pekkan'ın anne özlemi: Sensiz geçen 23 yıl

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Süperstar Ajda Pekkan 23 yıl önce kaybettiği annesi Nevin Pekkan'ı ölüm yıl dönümünde paylaştığı fotoğrafla andı. Ajda Pekkan fotoğrafın altına "Canım annem, sensiz geçen 23 yıl ve bitmeyen özlemin. Seni her daim sevgi, saygı ve minnet ile anıyorum.Ebedi hayatında huzur içinde uyu." notunu düştü.

Ajda Pekkan'ın takipçileri Süperstar'a başsağlığı dilerken, anne Pekkan'ın güzelliğine ise övgüler yağdırdılar.





İşte Türkiye'nin ünlü isimleri ve hayatlarındaki en özel kadın: anneleri!

ANNESİ DE TESCİLLİ GÜZEL

1970 Türkiye Güzeli Hülya Cündübeyoğlu'nun kızı Ebru Cündübeyoğlu anne ve babasıyla birlikte çekildiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

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Annesinin izinden giden ve 1992 yılında katıldığı yarışmayla güzelliğini tescillenen Ebru Cündübeyoğlu'nun 'O zaman renk' notuyla yayınladığı fotoğrafa beğeni yağdı.

Ebru Cündübeyoğlu'nun güzelliği, genetik ve aileden tescilli. 1970 Türkiye Dördüncü Güzeli Hülya Cündübeyoğlu, 1993 Türkiye Dördüncü Güzeli seçilen Ebru Cündübeyoğlu'nun annesi.

AYNI ANNESİ

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Neslihan Atagül sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor.

Neslihan Atagül'ün annesinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Anne-kızın benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Neslihan'ın güzelliğini nereden aldığı belli oldu" yorumunda bulundu.

SANKİ KOPYASI

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Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen'in, annesi Hatime Evcen'in gençlik yıllarına benzerliği şaşkınlık yarattı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Evcen'in olgunlaştıkça annesine daha çok benzeyeceği yorumunu yaptı.

ALLAH BAŞIMDAN EKSİK ETMESİN

Amine Gülşe, annesinin doğum gününü Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı.

Gülşe'nin annesine olan benzerliği dikkat çekti... Amine Gülşe, fotoğrafın altına "Doğum günün kutlu olsun anneciğim... iyi ki doğdun, iyi ki varsın nice sağlıklı, huzurlu ve mutlu senelere birlikte.. Seni inanılmaz çok seviyorum... Allah seni başımızdan eksik etmesin, Amin" notunu düştü.

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KARDEŞ DEĞİL ANNE KIZ

Genç oyuncu Aslı Bekiroğlu annesi Süheyla Hanım ile birlikte çekilen üç tane fotoğrafına Instagram sayfasında yer verdi.

Bekiroğlu'nun "analı- kızlı" mesajıyla yaptığı bu paylaşımına hem beğeni hem de yorum yağdı. Bir takipçi "Ayırt etmek zor. Anne kendinden kopyalamış" yorumunu yaparken bir başka takipçi de "Uygulama ile kendini yaşlandırmış sandım. Bu nasıl benzerlik" diye yazdı.

ANNESİNE BENZİYOR



Şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından annesiyle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Annesi Jale Ediz ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Derici, "Annem ve ben" notunu düştü.

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GÖZLER AYNI ANNE

Oyuncu Gizem Karaca annesi ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Annesinin yeni yaşını kutlayan Karaca, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"İyi ki doğmuş benim güzel Annem! İyi ki benim annem olmuş... Doğum günün kutlu olsun annem nice mutlu, huzurlu, sağlıklı yaşlara..."

İYİ Kİ DOĞDUN ANNECİĞİM

Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu annesinin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

Sevilen şarkıcı Demet Sağıroğlu paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla annesinin doğum gününü kutladı. ‘İyi ki doğdun anneciğim, iyi ki iyi ki senin kızın oldum. ‘ mesajıyla bu fotoğrafını yayınlayan Sağıroğlu’na ve annesine takipçileri iyi dileklerde bulundu.

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ARTIK KABUL EDİN

Buse Terim kızı Nil'in kendisine olan benzerliğini yıllar önce çekilen bir fotoğrafla gözler önüne serdi.

Terim kendi çocukluk fotoğrafını "Artık kızımın bana da benzediğini kabul eder misiniz? notu ile paylaştı.

BENZİYOR MUYUZ

Şebnem Çapa 17 yaşında çekilen fotoğrafını kızı Ceylan'ın aynı yaştaki fotoğrafı ile karşılaştırdı.

Anne Çapa, fotoğrafın altına "İkimizde 17 benziyor muymuşuz?" notunu düştü.