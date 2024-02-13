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Ajda Pekkan'dan anlamlı istek

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#Ajda Pekkan#Süperstar#Doğum Günü
Ajda Pekkandan anlamlı istek
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:27

AJDA Pekkan, 12 Şubat’taki doğum gününde sevenlerinden hediye yerine bağış yapmalarını istedi.

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Süperstar sosyal medya hesabından şu duyuruyu yayımladı:

“12 Şubat’ta doğum günüm vesilesiyle gelen tebrik mesajlarınız, telefonlarınız beni çok mutlu etti, sağlık ve huzurla nice güzel günlerde bir arada olmayı dilerken bugün depremzede engelli çocuklarımıza hep birlikte destek olmamıza vesile olsun. Doğum günümde tutacağım tüm dilekler çocuklarımızın hayallerine dokunsun, sizler de bu hayallere ortak olun! Cerebral Palsy’li depremzede engelli çocuklarımızın ve ailelerinin önündeki engelleri iyiliği paylaşarak kaldıralım. Bağış kampanya linkine profilimden ulaşabilirsiniz.”

 

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#Ajda Pekkan#Süperstar#Doğum Günü

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