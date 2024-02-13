Ajda Pekkan'dan anlamlı istek

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Süperstar sosyal medya hesabından şu duyuruyu yayımladı:

“12 Şubat’ta doğum günüm vesilesiyle gelen tebrik mesajlarınız, telefonlarınız beni çok mutlu etti, sağlık ve huzurla nice güzel günlerde bir arada olmayı dilerken bugün depremzede engelli çocuklarımıza hep birlikte destek olmamıza vesile olsun. Doğum günümde tutacağım tüm dilekler çocuklarımızın hayallerine dokunsun, sizler de bu hayallere ortak olun! Cerebral Palsy’li depremzede engelli çocuklarımızın ve ailelerinin önündeki engelleri iyiliği paylaşarak kaldıralım. Bağış kampanya linkine profilimden ulaşabilirsiniz.”