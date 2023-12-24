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Ajda Pekkan: Çocukların ölmediği bir yıl diliyorum

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#Ajda Pekkan#Burcu Sedef#Süperstar
Ajda Pekkan: Çocukların ölmediği bir yıl diliyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 10:44

Müziğin ‘Süperstar’ı Ajda Pekkan, önceki akşam Ankara’da sevenleriyle buluştu.

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ATO Congresium’da sahneye çıkan ünlü sanatçı, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde geçmişten bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi.

Burcu Sedef imzalı yeşil bir elbise giyen Pekkan, soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran binlerce hayranına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Ajda Pekkan: Çocukların ölmediği bir yıl diliyorum

Dinleyicilerinin yeni yılını da kutlayan Ajda Pekkan, “Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirsin. En büyük temennim ise savaşların olmadığı, masum insanların ve küçük çocukların ölmediği bir yıl olması” dedi.

Sahnede yaklaşık 2.5 saat kalan sanatçı, geceyi alkış ve tezahüratlar arasında noktaladı.

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#Ajda Pekkan#Burcu Sedef#Süperstar

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