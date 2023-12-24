Ajda Pekkan: Çocukların ölmediği bir yıl diliyorum

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ATO Congresium’da sahneye çıkan ünlü sanatçı, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde geçmişten bugüne sevilen şarkılarını seslendirdi.

Burcu Sedef imzalı yeşil bir elbise giyen Pekkan, soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran binlerce hayranına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Dinleyicilerinin yeni yılını da kutlayan Ajda Pekkan, “Yeni yıl hepimize sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirsin. En büyük temennim ise savaşların olmadığı, masum insanların ve küçük çocukların ölmediği bir yıl olması” dedi.

Sahnede yaklaşık 2.5 saat kalan sanatçı, geceyi alkış ve tezahüratlar arasında noktaladı.