Ajda Pekkan: Bizi de uyutsunlar

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Yeni hayvan hakları yasa teklifiyle gündeme gelen “sahiplenilmeyen sokak hayvanlarının uyutulması” planına sosyal medyada tepki gösteren Pekkan, konserde de konuyla ilgili konuştu:

“Lütfen ses çıkarın, lütfen sesimiz olun. Ne olur, yalvarıyorum size. Eğer şu kadarcık kıymetim varsa. Onlar masumlar. Su istemezler, yemek istemezler, verirseniz yerler. Kimseye kötülük yapmazlar. Tabii ki başıboşlar olduğu zaman korkan insan var ve maalesef tırnak içinde söylüyorum yanlış yapanlar. Hayvanlar anlıyor onu. Vallahi ben öyle bir hale geldim ki, biraz radikal bir tipim zaten. Bakmayın öyle sahnede ‘fiş fiş’ yaptığıma. Bizi de uyutsunlar o zaman.”