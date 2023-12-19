‘Aile Yalanları’ yarın sahnede

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Nermin Yıldırım’ın ‘Bavula Sığmayan’ adlı öykü kitabından uyarlanan oyunda Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan ile aynı sahneyi paylaşacak.

Rejisörlüğünü Hakan Emre Ünal’ın üstlendiği ‘Aile Yalanları’, küçük bir aile trajedisini üç kahramanın da perspektifinden anlatarak, her birinin aynı olayı nasıl bambaşka şekillerde algılayıp yaşadığını gözler önüne serecek. Melisa Sözen, oyunun afişini Instagram hesabında paylaşarak heyecanını şu sözlerle anlattı:

“Geri sayım başladı. Bu oyunun bir parçası olduğum için çok mutlu, çok heyecanlı ve çok şanslı hissediyorum.”