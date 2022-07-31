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Aile boyu sahnede

#Gökçe Bahadır#Emir Ersoy#Hande Yener
Aile boyu sahnede

Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy’la İstanbul’da, Hande Yener de oğlu Çağın Kulaçoğlu ile Alaçatı’da aynı sahneyi paylaştı. Aile boyu sahnede olan ünlü isimler, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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Gökçe Bahadır ve Emir Ersoy önceki akşam Zorlu Center’ın düzenlediği “Zorlu Açık Hava Konserleri”nde sahne aldı.

Geçtiğimiz şubat ayında evlenen çift, Latin ezgilerinin yer aldığı bir repertuvar seslendirdi.

Ersoy, eşini “Gecenin en özel anı” diyerek sahneye davet etti. Oyuncu, Tarkan’ın “Hepsi Senin mi” şarkısıyla konserine başladı ve seyircisini “Ne mutlu burada sizlerle birlikte olmak. Müzik önemli. Müzik insanları birleştirir” sözüyle selamladı.

Bahadır, geçtiğimiz gün kaybettiğimiz usta sanatçı İlhan İrem’i de andı: “Kendisini çok seviyordum, buradan ona selam olsun. Bütün şarkıları çok güzel ama ben umut dolu bir şarkısını söyleyip onu anmak istiyorum.” Oyuncu, “Boşver Arkadaş”ı sevenleriyle seslendirdi.

Aile boyu sahnede

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Müzik aşkımıza vesile oldu

Tefle izleyicisini eğlendiren Gökçe Bahadır, eşi Emir Ersoy’la konsere uzun süre hazırlandığını söyledi. Bahadır, daha önce Ersoy’un “1977” albümünde “Hepsi Senin mi” şarkısını seslendirmişti. Çiftin ilişkilerinin başlangıcı da şarkı çalışmaları sırasında olmuştu. Bahadır, evlenmeden önce “Müzik birlikteliğimize vesile oldu” demişti.

DJ kabininde oğlu var

Hande Yener de oğlu Çağın Kulaçoğlu ile The Beach Alaçatı’da konser verdi. Yener’in sahne kostümü dikkat çekti. Şarkıcı, DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu eşliğinde sevilen şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi. İrem Derici de sosyal medya hesabından Hande Yener’e övgü dolu sözler söyledi. Şarkıcı, Yener’in afişinin önünde çektiği videoyu şu notla paylaştı: “Dünyanın en güzel kadını Hande Yener’i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor. The Beach Alaçatı konserleri çok güzel geçiyor.”

Aile boyu sahnede

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#Gökçe Bahadır#Emir Ersoy#Hande Yener

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