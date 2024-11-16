Ahu Tuğba'nın kızı S.W.A.T. ekibine geri dönüyor... Anjelik Calvin miras konusuna açıklık getirdi

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İşte Anjelik Calvin'in açıklamaları:

*Zaman geçtikçe daha da zor oluyor. Yokluğu daha da hissettiriyor. Sabah uyanırken daha ağır geliyor. Uyandığımda komaya giriyorum o yok diye...

*Burada kendi evimizde kalıyorum. Her zamanki gibi büyüdüğüm evde. Teyzemler falan desteğim oluyor fakat annenin yerini kimse doldurmuyor. Her gün annemin duasını okuyorum.



İŞİME GERİ DÖNMEK ZORUNDAYIM

*Maalesef ikamet adresi Amerika olunca, çifte vatandaşlık. Yasal işlemlerden dolayı biraz uzadı. Dönmek zorundayım. Çümkü teşkilatıma geri döneceğim. Polis teşkilatı (Özel Silahlar ve Taktikler Birimi). S.W.A.T'a geri gideceğim. Ekmek kazanmak zorundayım.

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*Türkiye-Amerika ayrımı yapamam. Biri sağ gözüm, biri sol gözüm. İki yeri de çok seviyorum.

*Burada psikolojim daha iyi. Çünkü o evde vefat ettiği için eve nasıl döneceğimi bilmiyorum. Burada akrabalarımız var, çocukluk arkadaşlarım var... Bir tık daha psikolojime yardımcı oldu bu süreç ama pek tabi, annemi özlediğim zaman Zincirlikuyu yanı başım. Koşup gidip ağlayabiliyorum. Mezarının başında oluyorum. 3-4 gündür kendimize geldik. Zamanla insan alışmıyor daha çok koyuyor. Allah'ın takdiri. Ona güvendik.

*Arayan soran çok oluyor ama cenazeden sonra bir kuru kalabalık gitti. Arayan soranlar da Anjelik'i medyada gören tipler. Nemalanmaya çalışan tipler. Pek faydalı insanlar aramıyor. Ben daha çok evcimen bir kız olduğum için...

4 KARDEŞİM VAR

*Babamdan 4 tane erkek kardeşim var. Anneme saygımdan dolayı görüşmüyorum. Babam çok adildir. Benim onların, onların da benim hiçbir şeyime ihtiyaçları yok. Öyle bir aile değiliz. Anneden tekim...

*Babam ölüm haberini aldığında Texas'tan geldi. Babam ve ben 1 hafta uyumadık. Onun ne yüreği kaldırdı, ne de bu muhitin içine girmek istemedi.



BABAM BODRUM'DAN EV ALDI

*Babam mükemmel bir babadır. Çok şükür durumu iyi. Bu yaşıma onun da almış olduğu gayrimenkullerin desteği ile geldim. Babam 5 yaşındayken bana Bodrum'da ev hediye etti. Daha da sayılmaz, ayıp. Hiçbir şeyi benden eksik etmedi. Çok kıymetli bir babam var. İstanbul'daki evimizden de kira gelirim var."

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, ABD’de polis oldu

Ünlü oyuncu Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, ABD’de polis oldu. Genç kız, rehine kurtarma gibi riskli görevler üstlenip hayatını tehlikeye attı.





