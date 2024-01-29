Ahmet San ile Fatoş Güney film projesinde uzlaştı

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FATOŞ Güney, “Camları Kırın Kuşlar Kurtulsun” adlı kitabından uyarlanacak film için Midwood şirketinin sahibi Ahmet San’la anlaşmıştı. Ancak sonrasında sözleşmeyi tek taraflı feshetmiş, filmin çekilmesinin önlenmesi için de dava açmıştı. Taraflar arasındaki anlaşmazlık sona erdi. Fatoş Güney’le bir araya gelerek poz veren San, projeyle ilgili uzlaşma sağladıklarını, çekimlere yakında başlayacaklarını açıkladı.



HUKUKÇULAR PÜRÜZ BULDU



San, şöyle konuştu: “Fatoş’la aramızda maddi veya ticari bir anlaşmazlık hiçbir zaman olmadı. Ama hukukçular, sözleşmede pürüzler olduğunu ileri sürdü. Pürüzler de anlaşmanın içeriğiyle değil, ifade tarzıyla, yazılış biçimiyle ilgili. O pürüzler giderildi. Çekimlere ilkbahar-yaz gibi başlayacağız. Filmin yıl sonu vizyona girmesini planlıyoruz. Cannes, Los Angeles, Almanya, İsveç, İstanbul ve Dubai’de gala yapacağız. Cannes ve Los Angeles galalarının yerleri bile belli.”

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KİM OYNAYACAK?

Yüksel Aksu’nun yöneteceği filmde Yılmaz Güney’i kimin canlandıracağı merak konusu oldu. Ahmet San, başrol için adı geçen Caner Cindoruk ve Cihangir Ceyhan’la ilgili haberleri yalanladı: “Yılmaz Güney’i canlandıracak oyuncuya henüz karar vermedik ama bu iki isim olmayacak.”

Ailenin gönlünü alarak ilerliyoruz

Ahmet San, proje için Yılmaz Güney’in tüm yakınlarıyla görüştüklerini söyledi: “Fatoş Güney’in haricinde Yılmaz Güney’in oğlu Yılmaz Güney ve kızı Elif Güney’le de mutabakat sağladık. Mirasçı olmayan aile fertlerinin bile gönüllerini alarak ilerliyoruz. Yaşar Pütün mesela. Mirasçısı değildir ama Yılmaz Güney’in kardeşidir. Bizim yapacağımız film gerçekten bir başyapıt olacak. Bir başyapıt da sevgi, saygı ve huzur çerçevesinde olur.”