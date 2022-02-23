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Ahmet Muvaffak Falay'a veda

#Ahmet Muvaffak Falay#Mafi#Maffy
Ahmet Muvaffak Falaya veda

CAZ sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, önceki gün yaşamını yitirdi.

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Türkiye’de Mafi, Avrupa ve ABD’de Maffy olarak bilinen, 1980’lerin ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, son 2 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Yerleşkesi’nde hayatını sürdürüyordu.

92 yaşındaki Falay’ın vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Falay’ın cenazesi, dün memleketi olan Kuşadası’nda toprağa verildi.

2005 yılında 12. İstanbul Caz Festivali’nde İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından ‘yaşam boyu başarı ödülü” alan Falay’ın 2011 yılında Altın Güvercin Müzik Yarışması kapsamında heykeli Kuşadası’na dikilmişti. 

AHMET MUVAFFAK FALAY KİMDİR?

Ahmet Muvaffak Falay; 30 Ağustos 1930 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde dünyaya geldi. Ailesi kendisine küçükken Mafilli diye seslenirken daha sonraları Maffy lakabı ile anılmaya başladı.

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Kuşadası bandosunda başlayan müzik hayatı Ankara Konservatuarı ile devam etti. Yedi yıl süreyle trompet ve piyano çalan Falay, ünlü caz trompetçisi Dizzy Gillespieyi Türkiye ziyaretinde karşılayanlardan oldu ve Gillespie tarafından başarılı bir müzisyen olarak kendisinden övgüyle bahsettirdi. Sonraki süreçte İsveçe yerleşen ve burada müzik hayatına devam eden Ahmet Muvaffak Falay dünyanın farklı ülkelerinde caz orkestralarında trompet çaldı.

1985 yılında ise kendi caz grubunu kurarak konserler vermeye başladı. 1992 yılında Sevda, 1986 yılında we six, 1993 yılında Maffy Falay Sextet, 1996 Hanks Tune albümlerini çıkardı. 2005 yılında 12. İstanbul Caz Festivalinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülünü aldı. 2011 yılında Altın Güvercin Müzik Yarışması kapsamında heykeli Kuşadasına dikildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ahmet Muvaffak Falay#Mafi#Maffy

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