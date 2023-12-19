Ahmet Kural'dan Murat Cemcir açıklaması: Birbirimize kırgınız

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Ünlü oyuncu, “Murat Cemcir ile küs müsün?” sorusuna “Birbirimize uzun bir süredir kırgınız. Niyesi de yok. Niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler” cevabını verdi.
Oğlumuz olacak
Eşi Çağla Gizem Şahin 5 aylık hamile olan Ahmet Kural, “Erkek bebek bekliyoruz. Kesin değil ama Kemal adını çok istiyoruz. Ailemizde Kemal yok, biz Mustafa Kemal’den dolayı istedik” diye konuştu.