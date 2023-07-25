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Murat Cemcir, Ahmet Kural'ın düğününe neden katılmadı? İşte yanıtı...

Güncelleme Tarihi:

#Murat Cemcir#Ahmet Kural#Çağla Gizem Şahin
Murat Cemcir, Ahmet Kuralın düğününe neden katılmadı İşte yanıtı...
Elif ÜNAL
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 10:26

Sıkı dostu Ahmet Kural'ın düğününe katılmayan Murat Cemcir'den açıklama geldi.

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Ahmet Kural 4 yıllık sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile geçtiğimiz hafta Bodrum'da nikah masasına oturdu. Çiftin yakın dostlarının katıldığı düğünde, Ahmet Kural'ın hemen her projede birlikte rol aldığı Murat Cemcir yoktu. 

Cemcir'in bu özel günde Ahmet Kural'ı yalnız bırakmış olması 'araları bozuk mu?' sorularına neden oldu. 

Murat Cemcir, Ahmet Kuralın düğününe neden katılmadı İşte yanıtı...


EVLİLİK KUTSALDIR!
Murat Cemcir, hurriyet.com.tr'nin konuyla ilgili sorusu üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Sezonda TR 40 33 olarak yapımcı kimliğimle bomba gibi projelerimiz olacak. Sık sık yurtdışına gidip geliyorum. Tatili de erteledim:) Evlilik kutsaldır. Evlenen her çifte ömür boyu mutluluklar diliyorum" 

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Ahmet Kural ile Murat Cemcir daha önce de dostluklarının bittiği haberleriyle gündeme gelmiş ancak taraflar sessiz kalmayı tercih etmişti. 

BALAYI BİTTİ, İSTANBUL'A DÖNDÜLER

Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Şahin, baş başa balayına çıkmak yerine yakın arkadaşlarıyla 4 gün tatil yaptı.

Murat Cemcir, Ahmet Kuralın düğününe neden katılmadı İşte yanıtı...

Önceki gün Marmaris’teki bir limanda tekneden inerken görüntülenen kalabalık grup, kendilerini bekleyen buggy’ye bindi.

Gözden KaçmasınAhmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evlendiAhmet Kural ve Çağla Gizem Şahin evlendiHaberi görüntüle
Arkadaşlar, İstanbul’a dönmek üzere havalimanının yolunu tuttu. 10 kişilik lüks teknede 4 gün tatil yapan grubun tüm masraflarını Ahmet Kural’ın karşıladığı öğrenildi.

Murat Cemcir, Ahmet Kuralın düğününe neden katılmadı İşte yanıtı...

 

 

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#Murat Cemcir#Ahmet Kural#Çağla Gizem Şahin