Ahmet Kaya’nın ailesi davayı kazandı

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Gülten Kaya ile iki kızı, Tüzer’in “İki Gözüm: Ahmet” adlı filmde Ahmet Kaya’nın şarkılarını izinsiz seslendirildiğini açıklamıştı.



İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Tüzer’in avukatı iddiaları reddederek davanın reddini talep etti.



Mahkeme, Ahmet Kaya’nın eşi ve iki kızının açtığı davayı kabul etti. Mahkeme, Özgür Tüzer’in ‘ozgurtuzerofficial’ isimli YouTube kanalı başta olmak üzere tüm sosyal paylaşım siteleri ve uygulamalarında Ahmet Kaya’nın eserlerini seslendirdiğine, bu eyleminin davacıların eser sahipliğine tecavüz teşkil ettiğine karar verdi.