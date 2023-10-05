Afife Jale ödülleri sahiplerini buldu

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Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde toplam 16 dalda ödül verildi. Sanat ve iş dünyasını bir araya getiren ödül töreninin bu yılki sunuculuğunu Ayşecan Tatari ve Edip Tepeli üstlendi.

Nevra SerezliGecede tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’ne Prof. Dr. Cevat Çapan, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne ise “Güzel Son” isimli oyunuyla Hakan Tabakan layık görüldü.

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Türk tiyatrosunun duayen ismi Haldun Dormen rahatsızlığı nedeniyle kırmızı halı üzerine konulan bir koltuğa oturarak konukları karşıladı.Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’nü “1923 Müzikali” kazanırken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise oyuncu Merve Dizdar oldu.

Kerem Alışık’ın da rol aldığı “1923” müzikali Haldun Dormen Özel Ödülü aldı. Ödülü Haldun Dormen’in elinden alan Alışık, “Bu ödülün, Cumhuriyetimiz 100. yılına saygı duruşu olarak yaptığımız 1923 müzikaline verilmesi ayrı bir iltifat” dedi.



“1923” müzikali Haldun Dormen Özel Ödülü’nün sahibi oldu.





Tiyatro evim gibi

Merve Dizdar, Yapı Kredi Özel Ödülü’nü aldı. Ünlü oyuncu “Çok mutluyum burada olmaktan. Müthiş bir organizasyon ve gece. Tiyatro ev gibi bir yer ve eve dönmüş gibi hissediyorum” dedi. Oyuncu, sorular üzerinearkadaşı Ezgi Mola'nın yakında

dünyaya gelecek oğlunun adını da açıkladı: Can olacak!



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Zeynep Bastık geceye sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile el ele geldi.





Salih Başağa - Haldun Dormen - Merih Tangün

İşte ödüller

∆ Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Hakan Tabakan (Güzel Son)

∆ Haldun Dormen Özel Ödülü: 1923 Müzikali

∆ Yapı Kredi Özel Ödülü: Merve Dizdar

∆ Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü: Prof. Dr. Cevat Çapan

∆ En başarılı oyun: 1984 (Nilüfer Belediyesi Nilüfer Kent Tiyatrosu)

∆ Yönetmen: 1984 (Murat Daltaban)

∆ Kadın oyuncu: Özlem Zeynep Dinsel (Kızlar ve Oğlanlar)

∆ Erkek oyuncu: Hakan Gerçek (III: Richard: Niçin Yaptım)

∆ Yardımcı kadın oyuncu: Binnur Şerbetçioğlu (Fosforlu Cevriye)

∆ Yardımcı erkek oyuncu: Tolga İskit (Çember’in Anası)

∆ Sahne tasarımı: Cem Yılmazer–Burak Etöz (1984)

∆ Giysi tasarımı: Eylül Gürcan (Tartuffe)

∆ Sahne müziği: Oğuzhan Balcı (Fosforlu Cevriye)

∆ Işık tasarımı: Cem Yılmazer (1984)

∆ Hareket düzeni (koreografi): Maral Ceranoğlu (Fosforlu Cevriye)

∆ Genç kuşak sanatçı: Yunus Eski (Talihsiz Çocuk Parkı Yaralanmaları)