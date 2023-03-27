Afet bilinçlendirme eğitimine katıldılar

Haberin Devamı

Alper Kul, aldıkları eğitim hakkında sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

“Hepimiz gönüllü olduk, öğreniyoruz, bilinçleniyoruz, örgütleniyoruz. Türkiye’de SAR gibi nice yüce gönüllü STK var. Hepsine minnettarız. Bu insanlar tamamen gönüllülük esasıyla çalışma yürütüyorlar. İşlerinden, ailelerinden zaman alıp kamu yararına yardıma koşuyorlar. Can kurtarıyorlar. Hatta tüm masraflarını da ceplerinden karşılıyorlar. Şaşar kalırsınız azimlerine, inançlarına, yüce gönüllerine.”

Kul, 6 Şubat depreminin ardından SAR ekibiyle Kahramanmaraş’a giderek arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı.