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Afet bilinçlendirme eğitimine katıldılar

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#Alper Kul#Aylin Kontente#Onur Buldu
Afet bilinçlendirme eğitimine katıldılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 08:00

Oyuncular Alper Kul, Aylin Kontente, Onur Buldu, Erdem Yener ve Aziz Aslan, SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği’nin afet bilinçlendirme eğitimine katıldı.

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Alper Kul, aldıkları eğitim hakkında sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

“Hepimiz gönüllü olduk, öğreniyoruz, bilinçleniyoruz, örgütleniyoruz. Türkiye’de SAR gibi nice yüce gönüllü STK var. Hepsine minnettarız. Bu insanlar tamamen gönüllülük esasıyla çalışma yürütüyorlar. İşlerinden, ailelerinden zaman alıp kamu yararına yardıma koşuyorlar. Can kurtarıyorlar. Hatta tüm masraflarını da ceplerinden karşılıyorlar. Şaşar kalırsınız azimlerine, inançlarına, yüce gönüllerine.”

Afet bilinçlendirme eğitimine katıldılar

Kul, 6 Şubat depreminin ardından SAR ekibiyle Kahramanmaraş’a giderek arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı.

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#Alper Kul#Aylin Kontente#Onur Buldu

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