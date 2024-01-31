×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

'Adımı değiştiriyorum' demişti... Nedenini açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Belçim Bilgin#Oyuncu#Be
Adımı değiştiriyorum demişti... Nedenini açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2024 15:39

 Belçim Bilgin, Gayrettepe'deki bir mekânda yeni yaşını kutladı. Arkadaşları ile keyifli bir akşam geçiren Belçim Bilgin 'İsmimi Be olarak değiştireceğim' açıklamasıyla ilgili konuştu.

Haberin Devamı

Oyuncu, "Adımı değiştirmiyorum aslında. Yabancı dostlarım adımı söylerken çok zorlanıyorlar. 'Be' denmesini istememin tek sebebi bu. Onlar için çok daha rahat. Adımı çok seviyorum, başka Belçim yok" şeklinde konuştu.

Adımı değiştiriyorum demişti... Nedenini açıkladı

HENÜZ OLMADI AMA DÜŞÜNÜYORUM"

Belçim Bilgin, bir programda "İsminin önüne bir isim daha koymuşsun" yorumu üzerine adının 'Be' olacağını belirterek, "Henüz olmadı ama düşünüyorum; Be... 'Merhaba Be' mesela. İsimlerimizin bir önemi yok, ismime çok aşığım" açıklamasını yapmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Belçim Bilgin#Oyuncu#Be

BAKMADAN GEÇME!