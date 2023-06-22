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Acun’u duygulandıran cevap

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#Acun Ilıcalı#Leyla Ilıcalı#İstanbul
Acun’u duygulandıran cevap
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 08:00

Acun Ilıcalı, kızı Leyla Ilıcalı’ya son model bir araba hediye etti. Kızıyla trafiğe çıkan Ilıcalı, “İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?” diye sorduğu Leyla’dan duygulandıran cevap aldı: “Sen yanımda olunca değil.”

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Acun Ilıcalı, 19 yaşındaki kızı Leyla Ilıcalı’ya araba hediye etti. Ilıcalı, kızıyla birlikte İstanbul trafiğine çıktı.

O anları 13.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Ünlü televizyoncu, kızına “Hayırlı olsun, heyecan var mı? İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?” diye sordu.

O esnada araç kullanan Leyla Ilıcalı’nın “Teşekkür ederim. Sen yanımda olunca değil” cevabı baba Ilıcalı’yı duygulandırdı.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz sene liseden mezun olan Leyla Ilıcalı’nın kep törenine katılmış, o anları da “Canım kızım ne çabuk büyüdün de mezuniyetini kutladık” notuyla yayınlamıştı.

 

 

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#Acun Ilıcalı#Leyla Ilıcalı#İstanbul

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