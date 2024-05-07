Acun Ilıcalı’nın 20 yıl sonra aldığı mont olay oldu

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Championship ekibi Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı, daha önce yaptığı bir açıklamada “Takım alana kadar montum yoktu. Çünkü ben kış nedir bilmem. Kışı görmüyorum neden mont alayım? 20 yıldır montum yoktu. Şimdi kulübüm var. 8-10 tane de mont aldık tabii. İngiltere çok soğuk esiyor, mecburen aldım” demişti.

FİYATIYLA GÜNDEM OLDU



Kafa Sports adlı YouTube kanalının programına konuk olan Acun Ilıcalı giydiği montla dikkat çekti.

Ünlü televizyoncunun videoda üzerinde görünen Burberry marka montun fiyatının 71 bin 900 TL olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medyada Ilıcalı’nın montuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.