Acun Ilıcalı'dan itiraf: Zaman zaman romantiğim

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Acun Ilıcalı, Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le”ye konuk oldu. Ilıcalı, “Kendinle evli olsan, boşanma sebebin ne olurdu?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çok işkolik olmam. İlişkilerdeki sorunlar sorun üzerine çıkmıyor. Beynin sorun üretmesi üzerine de çıkıyor. Ayrılma sebebini biz bir konu üzerine bağlamamalıyız. Hayatta şu dersi çok aldım: sebepler, bahaneler. Hayatta ‘sebep’ dediğimiz şeyin birçoğu bahaneler. İlişkilerin bitmesindeki birçok sebep diye gösterilen şeyin bir tarafın aslında kafasının başka yere gitmesi oluyor. O bahanesini vurup devam ediyor.” Ünlü televizyoncu ayrıca “Romantik değilim, zaman zaman biraz” dedi.

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Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya 4 yılı aşkın süredir birliktelik yaşıyor.

KORKUM OLSA RİSKLERE GİRMEM

Acun Ilıcalı, “Başarısız olmaktan korkuyor musun?” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Korkum olsa bu risklere girmem. Ben durmadan risk alıyorum. Korkuyu hissetmiyorum, o heyecanı yaşamak istiyorum. Adam, iki apartman arasına ip koyup yürüyor. Ben de bunu meslekte yapıyorum. Duygu aynı, o heyecanı yaşamak istiyorum. Ben bu tip olayların iş versiyonuyum. İşte adrenalin yaşamaya çok aşırı meyilliyim. Riskleri aldığım için büyüyebildim.”

Ilıcalı, muhabirlik yaparken en fazla müdür olmayı hayal ettiğini de söyledi: “Yoldan geçerken Show TV’ye girdim. Kanalda stajyer maaşı alıyordum. Ekonomik bir kararla ‘stajyerleri işten çıkartın’ dediler, üç ay sonra kovulduk. Sonra tekrar başladım. Başarı hikâyelerinin önünde hep batma var.”

Acun Ilıcalı ayrıca “Televizyonda her işimiz başarılı oldu. Yeni bir hikâyeye sıfırdan başlamam gerekiyordu. Futbol takımını yeni bir başarı hikâyesi yazmak için aldım” dedi.

FENERBAHÇE İSTERSE ANLAŞIRIZ

Acun Ilıcalı, “Muhabirlikten başlayıp, kendi programını yapıp, kanal sahibi olup sonra bir futbol takımının sahibi olan dünyada başka biri var mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

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“Başarı hikâyeleri çok var ama bildiğim kadarıyla muhabirlikten başlayıp kanal sahibi olan yok. Hull City de Premier Lig’e çıkarsa, Prens William’la arkadaş olurum.”

Ilıcalı, son transferi Jaden Philogene’e Fenerbahçe talip olursa ne yapacağına dair soruya ise “İki tarafında kazanacağı,

Fenerbahçe’nin mutlu olacağı bir çözüm buluruz” cevabını verdi.