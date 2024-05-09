×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek Haberleri

Abla kardeş değil, anne oğul...

Güncelleme Tarihi:

#Ben Bu Annenin Oğluyum#Berkay Tulumbacı#Aras Bulut İynemli
Abla kardeş değil, anne oğul...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 14:38

Ünlü oyuncu annesinin yeni yaşını sosyal medya hesabında kutladı.

Haberin Devamı

Oyuncu Berkay Tulumbacı, annesi Filiz Vural Tulumbacı'nın yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla kutladı. 

Tulumbacı, annesiyle yer aldığı fotoğrafı "Güzel annemiz.. canımız...  İyi ki doğdun sen.. Seni çok seviyoruz... İyi ki doğmuşsun da herkes beni tanıma fırsatı bulmuş…" notuyla paylaştı. 

Anne oğulun fotoğraflarına "Abla kardeş gibisiniz" yorumları yapıldı. 

Abla kardeş değil, anne oğul...

 BENİM ANNEM, GÜZEL ANNEM!

Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımından sonra ünlü yakışıklıların anneleri merak konusu oldu. İŞte ekranın, sahnenin 'yakışıklıları' ve onların hayatlarındaki en özel kadınlar!

İŞTE ANNEM VE BABAM

Ardı ardına rol aldığı dizilerde canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesi edinen Uraz Kaygılaoğlu, anne ve babasının fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Haberin Devamı

Kaygılaroğlu fotoğrafın altına "Büyüten anacığım,yapımda emeği geçen babacığım...Sonuç" notunu düştü.

Abla kardeş değil, anne oğul...

ANNESİ EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Güliz İncekara, Arka Sokaklar'ın sevilen ismi Boğaç Aksoy'un annesi... İkili anne oğuldan ziyada abla kardeş gibi! İncekara, yüzhatlarını, gözlerini olduğu gibi oğluna vermiş...

Abla kardeş değil, anne oğul...


Bir süredir kanser ile mücadele eden Boğaç Aksoy, tedavisinin bitişini annesile verdiği bu pozla kutlamıştı:

"Canım annem her anımda yanımdaydı benim en güçlü diğer yarım..Tedavinin bitişini kahvelerimizle kutluyoruz..Allah tedavisi devam eden tüm hastaların yardımcısı olsun..Dualarım sizlerle."

"ANA YURDUM EKSPRES"

Konser maratonuna ara veren ünlü şarkıcı soluğu memleketinde aldı.

Abla kardeş değil, anne oğul...


Instagram sayfasında paylaştığı aile fotoğraflarına beğeni yağdı...Fotoğrafın sahibi Mabel Matiz. Matiz, kısa kaçamağın fotoğraflarını "Ana yurdum ekspres" notu ile paylaştı.

Haberin Devamı

ASKER UĞURLAMASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

İnci Hanım, bir dönem müzik dünyasında fırtınalar estiren Burak Kut'un annesi.

Abla kardeş değil, anne oğul...


İnci Kut ilk kez oğlu Burak Kut'un asker uğurlamasında görüntülendi.

AYNI KLİPTE BULUŞTULAR

Müziği kadar sinema filmleri ile de adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül'ün şöhreti annesine olan sevgisinin önüne geçemedi.

Abla kardeş değil, anne oğul...


Kırmızıgül "Annem" şarkısının klip çekimi için annesi Fahriye Bazencir ile kamera karşısına geçmişti.

HER KONSERDE EN ÖNDE

Neşe Tevetoğlu bütün dünyanın tanıdığı Megastar Tarkan'ın annesi

Abla kardeş değil, anne oğul...


Tevetoğlu, oğlunu neredeyse hiç bir konserinde yalnız bırakmıyor.

Haberin Devamı

OĞLUNU HİÇ BIRAKMADI

Ayten İpek'in oğlu küçük yaşlardan beri sanat camiasının içinde.

Abla kardeş değil, anne oğul...


Emrah ilk albümünü çıkardığı günden beri annesini yanından ayırmıyor.

ANNESİNİN KOPYASI

Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızı parlayan oyuncu Aras Bulut İynemli, annesi Sevtap İynemli'nin doğum gününü sosyal medya paylaşımı ile kutladı.

Abla kardeş değil, anne oğul...


Instagram sayfasında annesinin fotoğrafını paylaşan İynemli, "İyi ki doğdun canım annem" notunu düştü. Aras Bulut'un annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ben Bu Annenin Oğluyum#Berkay Tulumbacı#Aras Bulut İynemli

BAKMADAN GEÇME!