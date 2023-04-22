Abi böyle şeyler sormayın ya!

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- Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’la evliliğinden olan oğulları Yaman ve Yavuz’la önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Maldivler tatilinden döndüklerini söyleyen Jahovic’e “Tatilde yanınızda bir de beyefendi varmış. Sevgiliniz miydi?” sorusu yöneltildi.
Pepper Bodrum yolcusu
-Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, arife günü İstanbul Havalimanı’na akın etti. Bayram yolcularından biri de Ebru Akel’di.
Barcelona’ya uçtular
Şebnem-Celal Çapa da tercihini yurt dışından yana kullandı. Çift, tatil için Barcelona’ya uçtu.
Kızıyla tatil yapacak
Murat Pilevneli, eski eşi Tuba Ünsal’dan olan kızı Sare ile birlikte tatil için yurt dışını tercih etti.
Tek başına
Bilgün Dereli, tek başına geldiği havalimanında Roma’ya gittiğini belirtti.