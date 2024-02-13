90'ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım!

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90'lara damga vuran popçu Ozan Orhon, Türk sineması ve tiyatosunun usta isimlerinden olan dededi Tekin Akmansoy'u ölüm yıl dönümünde andı.
Orhon, canlandırdığı 'Nuri Kantar' karakteri ile hafızalarda yer edinen dedesinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Sevgili dedemi vefatının 11 yılında başta büyük özlemle saygı ve minnetle anıyorum. O sadece benim dedem değil Türk Tiyatrosu'nun büyük meddahı ve Kaynanalar dizisiyle tüm Türkiye'nin sevgilisi 'nöri kantar'... Büyük usta... Dedem biliyorum sen hep oralardan beni izliyorsun. Merak etme senin adına layık bir torun olmaya devam edeceğim"
Tekin Akmansoy, 2013 yılında hayatını kaybetmişti...
Ekranın ve sinemanın hangi ünlülerinin birbiriyle akraba olduğunu biliyor musunuz? İşte ünlüler ve ünlü akrabaları...
MİRAY DANER - ARAS BULUT İYNEMLİ
Miray Daner'in akrabası da bir başka ünlü oyuncu. Aras Bulut İynemli, Miray Daner'in kuzeni.
AYÇA - AYŞİM - BİLAL İNCİ
Ayça İnci ile Ayşim İnci iki kardeş.Her ikisi de Bilal İnci'nin torunu.
DAĞHAN KÜLEGEÇ - AYŞE ERBULAK
Dağhan Külegeç, Türkiye'de sanat dünyasının önde gelen ailelerinden birine mensup. Külegeç, Altan Erbulak ile Füsun Erbulak'ın büyük kızları Ayşe'nin oğlu. Yani Erbulak çiftinin torunu. Aynı zamanda oyuncu Sevinç Erbulak'ın da yeğeni.
SELEN SEYVEN - EZEL AKAY
Selen Seyven, Türk sinemasının adından çok söz ettiren yönetmenlerinden Ezel Akay'ın yeğeni.
SARP LEVENDOĞLU - MUSTAFA ALTIOKLAR
Sarp Levendoğlu, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni.
NAZ - AÇELYA ELMAS
Güzel yıldız Naz Elmas'ın kendisi gibi oyuncu olan bir kız kardeşi var; Açelya Elmas.
YILMAZ - MUSTAFA ERDOĞAN
Oyuncu Yılmaz Erdoğan, Anadolu Ateşi adlı dans grubunun genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın kardeşi.
KADİR - LEVENT İNANIR
Sinema ve dizi oyuncusu Levent İnanır, Kadir İnanır'ın yeğeni.
ŞENAY - MÜŞERREF AKAY
Manken Şenay Akay, ünlü Türk sanat müziği yorumcusu Müşerref Akay'ın yeğeni.
KEREM - ÇOLPAN - SADRİ ALIŞIK
Oyuncu Sadri Alışık, Sadri Alışık ile Çolpan İlhan'ın oğlu.
AYÇA - ÇETİN TEKİNDOR
Ayça Tekindor, ünlü aktör Çetin Tekindor'un yeğeni.
AYŞECAN TATARİ - ALİYE UZUNATAĞAN
Çocuklar Duymasın dizinde Duygu karakterini canladıran Ayşecan Tatari, Aliye Uzuntağan'ın kızı.
FADİK SEVİN - SÖNMEZ ATASOY
Fadik Sevin Atasoy, Sönmez Atasoy'un kızı.
FİLİZ AKIN - İLKER - TÜRKER İNANOĞLU
İlker İnanoğlu, Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun oğlu.
HALİT - LEMAN - SITKI AKÇATEPE
Halit Akçatepe, Hababam Sınıfı'nın Paşa Nurisi Sıtkı Akçatepe ve sanatçı Leman Akçatepe'nin oğlu.
ŞENER - ALİ ŞEN
Şener Şen, Ali Şen'in oğlu.
PELİN-RASİM ÖZTEKİN
Pelin Öztekin, Rasim Öztekin'in kızı.
ZEYNEP CASALİNİ - DENİZ TÜRKALİ
Şarkıcı Zeynep Casalini, oyuncu Deniz Türkali'nin kızı.
MEHMET ALİ - SADETTİN ERBİL
Şovneb Mehmet Ali Erbil, oyuncu Sadettin Erbil'in oğlu.