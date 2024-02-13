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90'ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım!

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#Akraba Ünlüler#Ozan Orhon#Ayça İnci
90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 15:23

Ünlü popçu, 2013 yılında hayatını kaybeden oyuncu dedesini andı...

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90'lara damga vuran popçu Ozan Orhon, Türk sineması ve tiyatosunun usta isimlerinden olan dededi Tekin Akmansoy'u ölüm yıl dönümünde andı.

Orhon, canlandırdığı 'Nuri Kantar' karakteri ile hafızalarda yer edinen dedesinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı ve altına şu notu düştü:

"Sevgili dedemi vefatının 11 yılında başta büyük özlemle saygı ve minnetle anıyorum. O sadece benim dedem değil Türk Tiyatrosu'nun büyük meddahı ve Kaynanalar dizisiyle tüm Türkiye'nin sevgilisi 'nöri kantar'... Büyük usta... Dedem biliyorum sen hep oralardan beni izliyorsun. Merak etme senin adına layık bir torun olmaya devam edeceğim"

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

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Tekin Akmansoy, 2013 yılında hayatını kaybetmişti...

Ekranın ve sinemanın hangi ünlülerinin birbiriyle akraba olduğunu biliyor musunuz? İşte ünlüler ve ünlü akrabaları...

MİRAY DANER - ARAS BULUT İYNEMLİ

Miray Daner'in akrabası da bir başka ünlü oyuncu. Aras Bulut İynemli, Miray Daner'in kuzeni.

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

AYÇA - AYŞİM - BİLAL İNCİ

Ayça İnci ile Ayşim İnci iki kardeş.Her ikisi de Bilal İnci'nin torunu.

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

DAĞHAN KÜLEGEÇ - AYŞE ERBULAK

Dağhan Külegeç, Türkiye'de sanat dünyasının önde gelen ailelerinden birine mensup. Külegeç, Altan Erbulak ile Füsun Erbulak'ın büyük kızları Ayşe'nin oğlu. Yani Erbulak çiftinin torunu. Aynı zamanda oyuncu Sevinç Erbulak'ın da yeğeni.

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

SELEN SEYVEN - EZEL AKAY

Selen Seyven, Türk sinemasının adından çok söz ettiren yönetmenlerinden Ezel Akay'ın yeğeni.

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

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SARP LEVENDOĞLU - MUSTAFA ALTIOKLAR

Sarp Levendoğlu, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni.

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

NAZ - AÇELYA ELMAS

Güzel yıldız Naz Elmas'ın kendisi gibi oyuncu olan bir kız kardeşi var; Açelya Elmas.

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

YILMAZ - MUSTAFA ERDOĞAN

Oyuncu Yılmaz Erdoğan, Anadolu Ateşi adlı dans grubunun genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın kardeşi.

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

KADİR - LEVENT İNANIR

Sinema ve dizi oyuncusu Levent İnanır, Kadir İnanır'ın yeğeni.

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

ŞENAY - MÜŞERREF AKAY

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Manken Şenay Akay, ünlü Türk sanat müziği yorumcusu Müşerref Akay'ın yeğeni.

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

KEREM - ÇOLPAN - SADRİ ALIŞIK

Oyuncu Sadri Alışık, Sadri Alışık ile Çolpan İlhan'ın oğlu.

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

AYÇA - ÇETİN TEKİNDOR

Ayça Tekindor, ünlü aktör Çetin Tekindor'un yeğeni.

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

AYŞECAN TATARİ - ALİYE UZUNATAĞAN

Çocuklar Duymasın dizinde Duygu karakterini canladıran Ayşecan Tatari, Aliye Uzuntağan'ın kızı.

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

FADİK SEVİN - SÖNMEZ ATASOY

Fadik Sevin Atasoy, Sönmez Atasoy'un kızı.

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90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

FİLİZ AKIN - İLKER - TÜRKER İNANOĞLU

İlker İnanoğlu, Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun oğlu.

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

HALİT - LEMAN - SITKI AKÇATEPE

Halit Akçatepe, Hababam Sınıfı'nın Paşa Nurisi Sıtkı Akçatepe ve sanatçı Leman Akçatepe'nin oğlu.

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

ŞENER - ALİ ŞEN

Şener Şen, Ali Şen'in oğlu.

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

PELİN-RASİM ÖZTEKİN

Pelin Öztekin, Rasim Öztekin'in kızı.

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

ZEYNEP CASALİNİ - DENİZ TÜRKALİ

Şarkıcı Zeynep Casalini, oyuncu Deniz Türkali'nin kızı.

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90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

MEHMET ALİ - SADETTİN ERBİL

Şovneb Mehmet Ali Erbil, oyuncu Sadettin Erbil'in oğlu.

90ların ünlü ismi kaybettiği dedesini andı: Sana layık bir torun olacağım

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#Akraba Ünlüler#Ozan Orhon#Ayça İnci

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