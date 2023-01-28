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8 yıllık eşinden tek celsede boşanmıştı... Ünlü oyuncunun yalnızlığı bitti

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#Fırat Tanış#Kübra Tanış#Oyuncu
8 yıllık eşinden tek celsede boşanmıştı... Ünlü oyuncunun yalnızlığı bitti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 10:58

Geçtiğimiz şubat ayında 8 yıllık eşinden boşanan Fırat Tanış'ın yalnızlığı bitti.

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Oyuncu Fırat Tanış ile eşi Kübra Tanış’ın 8 yıllık evliliği, geçtiğimiz şubat ayında tek celsede bitti.

Oyuncu Fırat Tanış, 8 yıllık eşi, çocuğunun annesi Kübra Tanış’a boşanma davası açtı. Eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını dava dilekçesinde anlatan ünlü oyuncu, boşanma konusunda anlaştıklarını belirtti.

Geçtiğimiz şubat ayında görülen duruşma yaklaşık 5 dakika sürdü.

Mahkeme çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi. Tanış’ın boşandığı eşine aylık nafaka ödemesine hükmetti.

8 yıllık eşinden tek celsede boşanmıştı... Ünlü oyuncunun yalnızlığı bitti

Fırat Tanış - Kübra Tanış

YALNIZLIK BİTTİ

Ünlü oyuncunun yalnızlığı 11 ay sürdü. Fırat Tanış önceki akşam sevgilisi İklim Tamkan’la Cihangir’deki Pürtelaş adlı mekanda akşam yemeği yedi. Mekan çıkışı Tamkan, görüntülenmek istemeyerek yüzünü sakladı. Çift, soruları ise yanıtsız bıraktı. 

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8 yıllık eşinden tek celsede boşanmıştı... Ünlü oyuncunun yalnızlığı bitti

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#Fırat Tanış#Kübra Tanış#Oyuncu

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