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60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı! '30 yaş gençleşmiş'

Güncelleme Tarihi:

#Yonca Evcimik#Yonca Evcimik Estetik#Dolgu
60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 11:46

60 yaşındaki Yonca Evcimik’den gençlik operasyonu... Ünlü şarkıcı karın kası estetiği ve kalça dolgusunun ardından bu kez yüzünü gerdirdi.

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Ünlüler arasında hızla yayılan estetik furyasına 60 yaşındaki Yonca Evcimik de dahil oldu. Yüzünü gerdirip gençleşen Evcmik'in son hali çok konuşuldu.

Bandıra Bandıra, Abone, Kendine Gel gibi çok sayıda esere imza atan Yonca Evcimik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

YONCA EVCİMİK ESTETİK YAPTIRDI

Çılgın Bediş dizisi ile hafızalarda yer edinen Yonca Evcimik son görüntüsüyle dikkat çekti. Daha önce kalça ve karın kası estetiği yaptıran sanatçı yeniden bıçak altına yattı.

Enerjisi ve güzelliğiyle yıllara meydan okuyan 60 yaşındaki şarkıcı son olarak yüzüne bir takım işlemler yaptırdı.

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60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

Evcimik'in operasyondan önce ve sonra çekilen fotoğrafları büyük ilgi gördü.

Sosyal medya kullanıcıları ünlü şarkıcının yeni halini beğeniyle karşılayıp '30 yaş gençleşmiş' , 'Estetik bu kadar mı fark eder' yorumlarında bulundular.

 

GÖRENLER TANIYAMADI

Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...

Anastasia Pokreshchuk: Estetik yaptırmak benim için kuaföre gitmek gibi

Dünyanın en büyük elmacık kemiklerine sahip olduğunu iddia eden ve adeta estetik bağımlısı olan Ukraynalı model ve sosyal medya fenomeni Anastasia Pokreshchuk, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

Hemen hemen vücudunun her yerinde estetik dokunuşlar olan 30 yaşındaki Anastasia yaptırdığı işlemleri anlattı.

İşte Anastasia Pokreshchuk’un açıklamalarından satır başları...

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Kendimi çok güzel hissediyorum, nasıl görünmek istiyorsam o yönde ameliyatlar yaptırdım.

Hiç kimseye bir mesaj vermiyorum, kendimi böyle iyi hissediyorum. Herkes kendi istediği gibi görünmeli.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

Çok fazla ameliyat yaptırdım. Göğüs, kalça, yağ aldırdım.

Karın kası işlemi, elmacık kemiği, dudak, kaş... vücudumun her yerinde operasyon var.

Yaptırdığım dolgu ve botoksları saymadım benim için kuaföre gitmek gibi bir şey.

Estetik operasyonlara kendimi değiştirmek istedim. Çirkin ya da kötü hissettiğim için ameliyat olmadım, görsel olarak böyle daha mutluyum.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

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Onlar da estetik modasına uydu... 'Karizmam ve yakışıklılığım resmen mahvoldu'

Bir süredir Amerika'da olan Gökhan Özen, Türkiye'ye döndü. Önceki akşam katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özen'in yüzündeki değişim dikkat çekti. 

Gökhan Özen'in elmacık kemiklerine dolgu yaptırdığı ve göz kapaklarını aldırdığı iddia edildi. 

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

"YAPTIRMAZ OLAYDIM"

Estetik dokunuşlardan nasibini alan bir diğer isim de Rafet El Roman'dı...

Pişmanlığından bahseden  Rafet El Roman "Arkadaşlar botoks yaptırdım, yaptırmaz olaydım. Bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım. Ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu" dedi. 

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60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

HER ŞEY YILLARA MEYDAN OKUMAK İÇİN

Seda Sayan, estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Doktorun kapısını çalan 60 yaşındaki Sayan, dekolte bölgesindeki yanık izinden kurtulmak için harekete geçti.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

Seda Sayan görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.  Sayan "Benim kadar uslu bir hasta yok. Bakın şu iğneler yapıldı. Hiç şımarıklık yapıyor muyum? İlk olarak sünnet derisi enjekte ettik. Bu sefer ikincisi... Yanık izim vardı. Yaktılar beni...Dudak üstümden de çok rahatsız oluyordum. Bir de dudak kenarlarım..." dedi. 

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

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Seda Sayan daha önce Fransız askısı ve Deeplift tekniğiyle yüzünü, gıdısını gerdirmişti.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

'SADECE BURNUMU YAPTIRDIM' DEMİŞTİ... SON HALİ ŞAŞIRTTI

Oyuncu Büşra Pekin diyet ve spor ile 15 kilo verdi. Saçlarını kısacık kestirip sarıya boyatan Pekin'in yüzündeki değişimler de dikkat çekti. 

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

Daha önce 'Estetiğim yok, yüz bandı kullanıyorum' açıklaması yapan Büşra Pekin, son paylaşımı ile dikkatleri bir kez daha üzene çekti. Büşra Pekin'in görüntüsü takipçilerini ikiye böldü.

Bazı takipçileri övgüler yağdırırken, bazıları ise 'Çok güzlesiniz, doktorunuz kim?' diye sordu.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

Büşra Pekin, verdiği bir röportajda "Yüzümdeki tek ciddi işlem burun dokunuşudur. Hollywood yıldızlarının uyguladığı bir dokunuşu uyguladık. Rollerin durumuna göre de oyuncu botoksu yaparım. Dudaklarımı ve yanaklarımı elletmem. Ciddi kilo verdim. İnsanlar haklı hiç alınmadım. Kendi doğallığımı bozmayı düşünmüyorum filmler için her şeyi yaparım" demişti...

Büşra Pekin fotoğrafını da "Yüzümde film için gerginleştirici bant uygulaması var. Estetik haberleri çıkarmayın" notuyla paylaşmıştı...

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

ALIN DARALTMA YAPTIRMIŞTI, İŞTE SON HALİ...

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçtiğimiz yıl göz kapağı ameliyatı yaptırmış, kasım ayında ise alın daraltma işlemi için bıçak altına yatmıştı.

Ünlü müzisyen son halini sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaştı.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

Umut Akyürek operasyon sonrası "Ameliyatım başarıyla geçti, geceyi hastanede geçirdim. Her şey yolunda. Sizler merak edip sordunuz. Alın daraltma ameliyatı geçirdim. Yurt dışından çok fazla talep var. Ülkemizde de yeni yeni duyulmaya başladı. Çok basit bir operasyon, bir saat sürdü. Bir şişlik, ödem morarma da yok. Merak edenlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

 YENİ EBRU

Ebru Gündeş yeni fotoğraflarını Instagram hesabında yayınladı.

Ünlü şarkıcının yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Daha önce göğüslerini ve burnunu yaptıran 49 yaşındaki Gündeş’in yüzüne estetik yaptırdığı iddia edildi.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

'10 SENE SONRASINI DÜŞÜNDÜM, ROKETLEDİM'

TÜRK halk müziği sanatçısı Bedia Akartürk, “2. Sayfa” adlı programa konuk oldu. Estetik operasyonla yüz ve boyun bölgesini gerdiren 82 yaşındaki sanatçı, “Kendimi halkıma karşı sorumlu hissediyorum. Hem ses olarak hem de görüntü olarak. Yüz gerdirme operasyonunu yaşım daha geçmeden yaptırmak istedim. Öyle küçük operasyonlar da olmaz. Bir kere bayılacaksın, her yeri keseceksin” dedi.

Akartürk sözlerine şöyle devam etti: “Doktorum da cesaret verdi. 10 sene sonrasını düşündüm, roketledim.”

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

KALÇA ESTETİĞİ Mİ YAPTIRDI?

Ebru Polat Nişantaşı City’s çıkışı aracına binerken görüntülendi.

Polat, sahibi olduğu güzellik merkezinde kalçasına işlem uygulattığını söyledi ve ekledi:

“Herhangi bir estetiğim yok. Bu doğal halim. Sadece ufak işlemler yaptırdım. Ufak dokunuşlara da estetik denilmez.”

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Adı bir dönem Murat Boz ile aşk dedikodularına karışan oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf takipçilerinin dikkatini çekti.  Ekranın en doğal isimleri arasında yer alan Ayça Ayşin Turan'ın sivrilen çenesi  gözlerden  kaçmadı. 

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

DİLAN DA MODAYA UYDU

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz,  geçtiğimiz haftalarda yüzü olduğu markanın lansmanına katıldı. 

Mini elbisesi ve kusursuz fiziği ile bakışları üzerinde toplayan Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

KALÇA ESTETİĞİ Mİ YAPTIRDI?

Şarkıcı Ceylan'ın kalça estetiği yaptırdığı iddia edildi.

Daha önce bir çok kez ameliyat masasına yatan Ceylan, hakkındaki idddialara konuk olduğu 2. Sayfa programında yanıt verdi.

Estetik yaptırmadığını söyleyen"Görüntüm doğal. Getirin Kuran'ı el basayım." dedi.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

BIÇAK ALTINA YATTI

Görüntüsünü değiştirmek isteyen şarkıcı dudak ve kol operasyonları geçirdi. Karlı, “Küçük yaşlarda kilolu olduğumdan ve spor yapsam bile sağlıklı beslenemediğim için kollarımda sarkmalar oluyordu. Onlar da güzel olacak” dedi.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

 GENÇ KIZ GİBİ OLDUM!

Safiye Soyman, geçirdiği boyun ve yüz gerdirme operasyonu sonrası görüntülendi. 

Şarkıcı, en az 20 yaş gençleştiğini söyledi: “10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve yüz gerdirme. Pişman değilim. Genç kız gibi oldum. Faik Öztürk çok memnun bu durumdan. 20 yıl geriye gittim. Dişçiye gider gibi iki saatte operasyon yaptılar.”

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

Safiye Soyman boyun ve yüz gerdirme operasyonu yaptırdı.

Soyman, yaşlanma korkusu olmadığını ancak sahneye çıktığı için seyirciye olan saygısından operasyon yaptırdığını açıkladı: “Sanatçı yaş almaz, sanatçının yaşı olmaz. Ses sanatçısı sahneye çıkıyorsa kendine bakmalı.” (Behlül AYDIN)

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

ESKİ HALİNDEN ESER YOK  

Şarkıcı Sertab Erener, Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini şaşırttı. Yeni şarkısının müjdesini veren Erener'i görenler tanımakta güçlük çekti.  

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

Fotoğraf çekimi için stüdyoya giren 58 yaşındaki Sertab Erener'in yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.  Sertab Erener gözaltı ışık dolgusu yaptırdı, kaşlarını kaldırdı. 

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

BESTE DE MODAYA UYDU

Bir süre önce İpek Açar ile yaşadığı soyadı polemiği nedeniyle gündem olan Beste Açar, estetik modasına uydu.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

Yüzünü gerdiren ve kaş şeklini değiştiren Beste Açar, son görüntüsü ile şaşırttı. Açar'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı!

GÖRENLER TANIMADI

Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programındaki görüntüsü ile şaşırttı...

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.

FRANSIZ ASKISI YAPTIRDI

Şarkıcı Işın Karaca da bıçak altına yattan ünlüler kervanına katıldı.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

'Fransız askısı' yaptırdığını belirten Karaca, 'bugünü kendimi yenilemeye adadım' dedi. Karaca, ameliyat öncesi ve sonrasını paylaştı.

NOLUR BANA DUA EDİN

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla adeta bambaşka birine dönüşen ünlü şarkıcı Lara, son olarak dudaklarını küçültmüştü. Şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

Konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" diyerek ağladı.

GÖZ KAPAKLARINI ALDIRDI
 
Yeliz Yeşilmen estetik operasyonu geçirdi.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

6 saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.

İŞTE YENİ HALİM!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelmişti.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

Son olarak göz kapağı ameliyatı yaptıran Akyürek, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

12 KEZ BIÇAK ALTINA YATTI

Süperstar Ajda Pekkan 14 kez ameliyat masasına yattı.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş

Pekkan, 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi.Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Ajda Pekkan her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

REKOR DENİZ'İN

Deniz Akkaya da 17 kez bıçak altına yattı.

60 yaşındaki Yonca Evcimik estetik yaptırdı 30 yaş gençleşmiş
Akkaya, 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.

 

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#Yonca Evcimik#Yonca Evcimik Estetik#Dolgu

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