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6 Şubat depremlerinin 90. saatinde enkazdan çıkarılmıştı... Derya Balta'nın yalnız bırakmadığı Hilal ayağa kalktı!

Güncelleme Tarihi:

#Derya Balta#6 Şubat#Depremzede Hilal
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 15:38

6 Şubat depremlerinin 90. saatinde enkaz altından çıkarılan Hilal, ayağa kalktı. Güzel haberi Derya Balta duyurdu.

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90 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKTI

Türkiye 6 Şubat'ta meydana art arda meydana gelen depremlerle sarsılmış, 11 ili etkileyen felakette binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Depreme ailesiyle birlikte yaşadığı Hatay'da yakalanan Hilal, depremin 90. saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılmış ve birçok kişiye umut olmuştu.

6 Şubat depremlerinin 90. saatinde enkazdan çıkarılmıştı... Derya Baltanın yalnız bırakmadığı Hilal ayağa kalktı

DERYA BALTA'DAN YARDIM ELİ

Üzerine kolon düşen ve kolu kesilen Hilal'e en büyük destek Galatasaraylı futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan geldi.

Hilal'i bir an olsun yalnız bırakmayan Balta çifti, küçük kızın tüm tedavisini üstlendi.

6 Şubat depremlerinin 90. saatinde enkazdan çıkarılmıştı... Derya Baltanın yalnız bırakmadığı Hilal ayağa kalktı

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'SEN YÜRÜ BEN ARKANDAYIM GÜZEL KIZIM'

Geçirdiği operasyonların ve gördüğü fizin tedavilerin ardından Hilal yeniden ayağa kalkmayı başardı.

Derya Balta, küçük kızın yaşadığı süreci sosyal medya hesabında paylaştı.

6 Şubat depremlerinin 90. saatinde enkazdan çıkarılmıştı... Derya Baltanın yalnız bırakmadığı Hilal ayağa kalktı

Balta, duygusal bir de yazı kaleme aldı:

"Seninle ilk konuşmamda 'sen bizim kahramanımızsın' demiştim. Anlamamıştın...
324 gün.(10 ay 21 gün) Çok büyük savaşlar verdin. Gerçek bir kahraman gibi başını öne hiç düşürmedin. Ağladın ama hep dik durdun. Şimdi ayaktasın. Kimseye muhtaç kalmadan yürümeye devam edebileceksin inşallah. Ailen için verdiğin sözlerin arkasına koşarak gideceksin.
Senin için ne yazsam az...
Bunu toparlayacak afilli sözlerim de yok zaten.
Sen geldin işte... Ansızın... Belki de ben hep seni bekledim... Ya da melek ailen gönderdi seni bana... Kimbilir...
Melek ailenin yerini tutamayız bunu da istemeyiz zaten ama senin kocaman bir ailen daha var.
Sen yürü ben hep arkandayım, düşersen kaldırır yine sıvazlarım sırtını.
Bundan sonra atacağın her adım seni mutluluğa götürsün bal kızım
Seni hep çook seveceğim... "

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6 Şubat depremlerinin 90. saatinde enkazdan çıkarılmıştı... Derya Baltanın yalnız bırakmadığı Hilal ayağa kalktı

 

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#Derya Balta#6 Şubat#Depremzede Hilal

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