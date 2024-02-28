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50 yıl sonra aynı pozu verdiler!

Güncelleme Tarihi:

#Levent İnanır#Kadir İnanır#Magazin Tarihi
50 yıl sonra aynı pozu verdiler
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2024 11:16

Levent İnanır, önceki gün dayısı Kadir İnanır’la yemeğe çıktı.

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Dayısıyla poz veren Levent İnanır, o kareyi tam 50 yıl önce yine bir restoranda çekilmiş fotoğraflarıyla yan yana getirerek Instagram’da paylaştı: “1974-2024. Yarım asır sonra yine sağlıklı ve keyifliyiz.”

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

Ekranın ve sinemanın hangi ünlülerinin birbiriyle akraba olduğunu biliyor musunuz? İşte ünlüler ve ünlü akrabaları...

Ünlü popçu, 2013 yılında hayatını kaybeden oyuncu dedesini andı...

90'lara damga vuran popçu Ozan Orhon, Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden olan dedesi Tekin Akmansoy'u ölüm yıl dönümünde andı.

Orhon, canlandırdığı 'Nuri Kantar' karakteri ile hafızalarda yer edinen dedesinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı ve altına şu notu düştü:

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"Sevgili dedemi vefatının 11 yılında başta büyük özlemle saygı ve minnetle anıyorum. O sadece benim dedem değil Türk Tiyatrosu'nun büyük meddahı ve Kaynanalar dizisiyle tüm Türkiye'nin sevgilisi 'nöri kantar'... Büyük usta... Dedem biliyorum sen hep oralardan beni izliyorsun. Merak etme senin adına layık bir torun olmaya devam edeceğim"

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

Tekin Akmansoy, 2013 yılında hayatını kaybetmişti...

MİRAY DANER - ARAS BULUT İYNEMLİ

Miray Daner'in akrabası da bir başka ünlü oyuncu. Aras Bulut İynemli, Miray Daner'in kuzeni.

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

AYÇA - AYŞİM - BİLAL İNCİ

Ayça İnci ile Ayşim İnci iki kardeş.Her ikisi de Bilal İnci'nin torunu.

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

DAĞHAN KÜLEGEÇ - AYŞE ERBULAK

Dağhan Külegeç, Türkiye'de sanat dünyasının önde gelen ailelerinden birine mensup. Külegeç, Altan Erbulak ile Füsun Erbulak'ın büyük kızları Ayşe'nin oğlu. Yani Erbulak çiftinin torunu. Aynı zamanda oyuncu Sevinç Erbulak'ın da yeğeni.

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50 yıl sonra aynı pozu verdiler

SELEN SEYVEN - EZEL AKAY

Selen Seyven, Türk sinemasının adından çok söz ettiren yönetmenlerinden Ezel Akay'ın yeğeni.

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

SARP LEVENDOĞLU - MUSTAFA ALTIOKLAR

Sarp Levendoğlu, yönetmen Mustafa Altıoklar'ın yeğeni.

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

NAZ - AÇELYA ELMAS

Güzel yıldız Naz Elmas'ın kendisi gibi oyuncu olan bir kız kardeşi var; Açelya Elmas.

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

YILMAZ - MUSTAFA ERDOĞAN

Oyuncu Yılmaz Erdoğan, Anadolu Ateşi adlı dans grubunun genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın kardeşi.

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50 yıl sonra aynı pozu verdiler

KADİR - LEVENT İNANIR

Sinema ve dizi oyuncusu Levent İnanır, Kadir İnanır'ın yeğeni.

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

ŞENAY - MÜŞERREF AKAY

Manken Şenay Akay, ünlü Türk sanat müziği yorumcusu Müşerref Akay'ın yeğeni.

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

KEREM - ÇOLPAN - SADRİ ALIŞIK

Oyuncu Sadri Alışık, Sadri Alışık ile Çolpan İlhan'ın oğlu.

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

AYÇA - ÇETİN TEKİNDOR

Ayça Tekindor, ünlü aktör Çetin Tekindor'un yeğeni.

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

AYŞECAN TATARİ - ALİYE UZUNATAĞAN

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Çocuklar Duymasın dizinde Duygu karakterini canladıran Ayşecan Tatari, Aliye Uzuntağan'ın kızı.

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

FADİK SEVİN - SÖNMEZ ATASOY

Fadik Sevin Atasoy, Sönmez Atasoy'un kızı.

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

FİLİZ AKIN - İLKER - TÜRKER İNANOĞLU

İlker İnanoğlu, Filiz Akın ve Türker İnanoğlu'nun oğlu.

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

HALİT - LEMAN - SITKI AKÇATEPE

Halit Akçatepe, Hababam Sınıfı'nın Paşa Nurisi Sıtkı Akçatepe ve sanatçı Leman Akçatepe'nin oğlu.

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

ŞENER - ALİ ŞEN

Şener Şen, Ali Şen'in oğlu.

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50 yıl sonra aynı pozu verdiler

PELİN-RASİM ÖZTEKİN

Pelin Öztekin, Rasim Öztekin'in kızı.

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

ZEYNEP CASALİNİ - DENİZ TÜRKALİ

Şarkıcı Zeynep Casalini, oyuncu Deniz Türkali'nin kızı.

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

MEHMET ALİ - SADETTİN ERBİL

Şovneb Mehmet Ali Erbil, oyuncu Sadettin Erbil'in oğlu.

50 yıl sonra aynı pozu verdiler

 

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#Levent İnanır#Kadir İnanır#Magazin Tarihi

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