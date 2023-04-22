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"5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim"

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#Yeliz Şar#Anne#Cenaze
5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2023 14:51

Geçtiğimiz günlerde annesi Şehriban Şule Şar'ı geçirdiği kalp krizi sonucu kaybeden oyuncu Yeliz Şar'dan duygusal veda...

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BABAMLA BULUŞTUN! 

Annesini toprağa veren Yeliz Şar, annesine sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal sözlerle veda etti:

5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim

Annem, dostum, sırdaşım, yol gösterenim, arkamdaki koca dağım... Seni kaybetmenin acısı tarifsiz… Bundan sonra ne olacak, nasıl gidecek bu hayat bilmiyorum. Bana tarifsiz bir sevgi yaşattığın için sana sonsuz teşekkür ederim. Tekrar dünyaya gelsem yine senin kızın olmak isterim. Sözlerim yetersiz, duygularım tarifsiz, ne desem boş çünkü geri dönüşü olmayan bir gerçekle babamla beni bırakıp gittiniz. Yattığın yer incitmesin, huzur içinde uyu meleğim. Çok şey yazmak söylemek istiyorum ama seni uğurlarken söyledim ve hergün de tekrar ederek söylüyorum. Beni gördüğünüze inanıyorum. Babamla buluştun nurlar içinde uyuyun ama ben 5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim. Bana sorardın 'Öbür dünyada seni bulabilecek miyim diye düşünüyorum' derdin elbet bir gün buluşacağız anneciğim. Seni çok seviyorum çokkkk…
5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim


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CENAZEDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şar için geçtiğimiz günlerde Üsküdar Şakirin Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Üzerinde “Kızın” yazan çiçekleri annesinin tabutunun başına bırakan Yeliz Şar uzun süre gözyaşı döktü.

5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim

Oyuncu, “Annemi daha önce kontrole götürmek istedim, kabul etmedi. Kalbini üç kez çalıştırdılar, dayanamadı. Organları iflas etti” dedi.

5 yıl önce yarım kalmışken şimdi her şeyimi kaybettim
Şehriban Şule Şar, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

 

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#Yeliz Şar#Anne#Cenaze

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