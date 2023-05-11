5. yıl kutlaması

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Ebru Ayaşlılar, Ahmet Faik Karanis ve Cem Karakuş ortaklığı ile kurulan ajans, Dubai’de de yeni bir ofis açtığını açıkladı.

Emir Ersoy Orkestrası’nın sahne aldığı geceye birçok ünlü isim katıldı.

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun geceye katılanlar arasındaydı. Çift yazın çalışacaklarını söyledi: “Film çekeceğiz. O zamana kadar bir tatil olursa olur. Temmuz ayından itibaren de çekimler başlıyor.”

Utanıp siyah takım giydim

Enis Arıkan, Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı’nın nikâhında beyaz değil aslında siyah takım elbise giydiğini belirtti: “Ezgi’ye bir gün evlenirse düğününde beyaz giyeceğimi söylüyordum. Fakat sonradan utandım ve siyah takıma geçtim. En yakın arkadaşım evleniyordu, sesimi bile çıkarmadım.” “Camdaki Kız” dizisinin sezon finali hakkında da konuşan Arıkan, “Çok şahane bir iş oldu. Çok güzel bağlar ve çok güzel arkadaşlıklar kurduk” dedi.

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Pelin Öztekin, yaz sezonunu açtığını belirtti: “Alanya’da yazı başlattım. Şimdi İstanbul’a getirmeye çalışıyoruz.”

Cem Karakuş - Ebru Ayaşlılar - Ahmet Faik KaranisBuse TerimŞebnem Bozoklu