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5. yıl kutlaması

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#Erkan Kolçak Köstendil#Cansu Tosun#Enis Arıkan
5. yıl kutlaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 08:02

Dijital iletişim ajansı X İletişim önceki akşam sektördeki 5’inci yılını Madam Niça’da düzenlenen eğlenceli bir partiyle kutladı.

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Ebru Ayaşlılar, Ahmet Faik Karanis ve Cem Karakuş ortaklığı ile kurulan ajans, Dubai’de de yeni bir ofis açtığını açıkladı.

5. yıl kutlaması

Emir Ersoy Orkestrası’nın sahne aldığı geceye birçok ünlü isim katıldı.

Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun geceye katılanlar arasındaydı. Çift yazın çalışacaklarını söyledi: “Film çekeceğiz. O zamana kadar bir tatil olursa olur. Temmuz ayından itibaren de çekimler başlıyor.”

5. yıl kutlaması

Utanıp siyah takım giydim

Enis Arıkan, Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı’nın nikâhında beyaz değil aslında siyah takım elbise giydiğini belirtti: “Ezgi’ye bir gün evlenirse düğününde beyaz giyeceğimi söylüyordum. Fakat sonradan utandım ve siyah takıma geçtim. En yakın arkadaşım evleniyordu, sesimi bile çıkarmadım.” “Camdaki Kız” dizisinin sezon finali hakkında da konuşan Arıkan, “Çok şahane bir iş oldu. Çok güzel bağlar ve çok güzel arkadaşlıklar kurduk” dedi.

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5. yıl kutlaması

Pelin Öztekin, yaz sezonunu açtığını belirtti: “Alanya’da yazı başlattım. Şimdi İstanbul’a getirmeye çalışıyoruz.”

5. yıl kutlaması

Cem Karakuş - Ebru Ayaşlılar - Ahmet Faik Karanis 
5. yıl kutlaması

Buse Terim
5. yıl kutlaması

Şebnem Bozoklu
5. yıl kutlaması


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#Erkan Kolçak Köstendil#Cansu Tosun#Enis Arıkan

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