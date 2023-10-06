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49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı... Siz de oy verin

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#Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Zorlu Performans Sanatları Merkezi#Oylama
49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı... Siz de oy verin
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 08:08

Türkiye’nin en prestijli ödül töreni Pantene Altın Kelebek’te oylama heyecanı devam ediyor.

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Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle bu yıl 49’uncusu düzenlenecek Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde adaylar, 30 farklı kategoride halkın oylamasına sunuldu.

Beğendiğiniz isim ve yapımları zirveye taşımak için siz de www.pantenealtinkelebekodulleri.com adresindeki oylamaya katılabilirsiniz.

Kazananlar, 3 Aralık gecesi Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde yapılacak törenle ödüllerine kavuşacak.

49 YILLIK GELENEK

49 yıldır devam eden Altın Kelebek her dönem yıldız isimleri buluşturdu.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı... Siz de oy verin

1975 yılında düzenlenen Altın Kelebek yarışmasında sanat dünyasının unutulmaz efsaneleri Hakan Balamir, Tarık Akan, Zeki Müren, Cem Karaca, Rıza Silahlıpoda, Ajda Pekkan, Türkan Şoray ve Müjde Ar da ödül almıştı.

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49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı... Siz de oy verin

 

1983 yılındaki törende Kadir İnanır’a ödülünü Zeki Müren takdim etmişti.

49. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için geri sayım başladı... Siz de oy verin

1984’te yapılan törende çekilen bu karede; Fuat Güner, Mazhar Alanson, Sezen Aksu, Özkan Uğur ve Beş Yıl Önce On Yıl Sonra grubundan Esma Erdem bir arada.

 

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#Pantene Altın Kelebek Ödülleri#Zorlu Performans Sanatları Merkezi#Oylama

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