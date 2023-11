45 yıl sonra tamamlandı... Beatles’ın son şarkısı yayınlandı

Haberin Devamı

İlk notalarını John Lennon’ın 1978’de yazdığı şarkı, grubun gitaristi Paul McCartney ve grubun bateristi Ringo Starr tarafından geçen yıl tamamlandı. 1980 yılında hayatını kaybeden John Lennon’ın sesinin yapay zekâyla dahil edildiği “Now and Then” eşzamanlı olarak bugün Spotify, Apple Music ve Amazon Prime Music gibi uygulamalardan da dinlenebilecek. Şarkının müzik klibi de bugün yayınlanacak. “Now and Then”, 10 Kasım’da satışa çıkacak, Beatles’ın en iyi şarkılarının derlendiği eski Red ve Blue albümlerinin yeni versiyonlarında da yer alacak.

Müzik eleştirmeni İzzet Öz Hürriyet için yorumladı: Beatles hayranları ikiye bölünecek





John Lennon’ın sesinin yapay zekâ aracılığıyla dahil edildiği şarkının hikâyesini ünlü müzik adamı İzzet Öz, kaleme aldı:

“1978 yılında John Lennon, solo çalışmalar yapıyor. Evinde bir gün teybe basıyor ve bastığı anda piyanonun başına geçiyor. Yine bu şarkıyı mırıldanıyor ve söylüyor. Tabii ki ses kayıtlarında birtakım bozukluklar var. Eşi Yoko Ono, Lennon öldükten sonra, 90’lı yılların ortasında kaydı Paul McCartney’ye iletiyor. Ve Paul hemen George ve Ringo’yu da bir araya getirip ‘Beatles’ın son şarkısı Now and Then’i yeniden yorumlasak mı’ diyor.

Hatta daha sonraki zaman diliminde birtakım çalışmalar yapılıyor ama bu pek iyi sonuçlanmıyor. Aradan bir zaman daha geçiyor. George Harrison’ı da yitirmişiz. Paul, Ringo ve Sean yani John Lennon’ın oğlu artık bu işin içinde. Yoko Ono zaten bu olayı hep destekliyor.

Ama ortaya iyi bir şarkı çıkması için yeni çalışmalar yapılması gerek. Bu çalışmalarda güçlü melodiye ve Beatles’ın tarzına vurgu ön plana çıkıyor.

Hatta ‘Hay Allah acaba bu tam olarak John Lennon’ın sesine benziyor mu’ gibi endişeler de duyuluyor...

Ama artık günümüz teknolojisiyle bu endişeler geride bırakılıyor ve ‘Now and Then’, Beatles’ın son şarkısı olarak çıkıyor. Ve yıllar yıllar sonra hayatımıza yeni bir renk katıyor.”

İzzet Öz, şarkının Beatles hayranlarını ikiye bölebileceğini de sözlerine ekliyor: “Şimdi bu şarkı için şunu söyleyebiliriz. Bazı hayranlar Lennon’ın bu güzel eserinin doğal atmosferini ve özgürlüğünü yansıtmadığını düşünebilir. Bazı hayranlar da şarkıdaki güçlü melodiye ve Beatles’ın karakteristik yapısına hayranlık duyabilir. Şöyle bir gerçeğin altını çizmekte de fayda var.

İşin içinde Paul McCartney olunca, bazı şüpheler doğabilir. Her ne kadar birbirlerini çok seviyor gibi gözükseler de, John Lennon’la Paul McCartney arasında daima bir çekişme vardı. McCartney ile Lennon, The Beatles’ın iki ayrı ucudur.

George Harrison ile Ringo Starr, birleştiriciydi. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerek.”