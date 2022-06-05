45 yıl sonra aynı bakış... Kadir İnanır ve Türkan Şoray bir arada!

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Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in de yakın arkadaşı olan ressam İmren Erşen, yıllar boyunca köy köy gezerek oya örnekleri ve yazmalar topladı.

Erşen’in 5 bin parçayı bir araya getirdiği İmren Erşen Oya Müzesi, önceki gün düzenlenen törenle açıldı. Tarihi Odunpazarı bölgesindeki müzenin açılışına, Asya ile İlyas’ın aşk hikâyesini anlatan 1977 yapımı “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmiyle sinema tarihine damga vuran usta oyuncular Türkan Şoray ve Kadir İnanır da katıldı.

BALMUMU HEYKELLERİNİ YAPACAĞIZ

Törenin açılış konuşmasını yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Türkan Şoray ve Kadir İnanır’ın balmumu heykellerini yaparak Balmumu Müzesi’nde sergileyeceklerini açıkladı:

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“Türk sinemasının iki değerli ismi, hayranı olduğumuz Türkan Şoray ve Kadir İnanır’a burada olmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şoray ve İnanır’ın balmumu heykellerini yapacağız. Yakında da Eskişehir’in 13’üncü müzesi Hamam Müzesi’ni açacağız.”

AYRILIK GİBİ GÖRMÜYORUM

Açılışın ardından soruları yanıtlayan Kadir İnanır, Türkan Şoray’la uzun yıllar sonra bir araya gelmeleri hakkında şöyle dedi: “Biz Türkan Hanım’la hiç ayrılmadık ki. Görüyorsunuz işte gazetelerde, televizyonlarda. Onun için hiç ayrılık gibi görmüyoruz yani. Ben görmüyorum şahsen.”

YEMENİ TAKACAĞIM DİYE SEVİNİYORDUM

TÜRKAN Şoray, geçmişte kırsal kesim kadınını canlandıracağı filmlerde sırf ‘yemeni’ takacağı için sevindiğini anlattı: “10 yıl sonra Eskişehir’e gelmek benim için o kadar güzel ki. Müzeden çok etkilendim. İmren Hocamızın müthiş bir emeği var. 60 sene Anadolu’yu köy köy dolaşıp bu yemenileri toplamış. Bu yemenilerde acı var, gözyaşı var. Hepsi ayrı bir hayat. Benim de hayatta en sevdiğim şey yemeni takmak. Kırsal kesim kadınını canlandıracağım zaman, ‘Bu filmde yemeni takacağım’ diye adeta bayram ediyordum. Evimde en az 50 tane yemenim vardır. Kadir Bey’le yaptığımız ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminde de yazma, afişin üstüne çıkmıştı.”