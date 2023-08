41 yıllık eşini kaybetmişti... Sensiz 9 yıl!

Haberin Devamı

Lâle Belkıs dokuz yıl önce vefat eden eşi Yalçın Otağ'ı ölüm yıldönümünde andı.

'Ateş Böceği Yalçın' olarak ünlenen usta komedyen Yalçın Otağ'ı 2014 yılında karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

41 yıllık eşinin vefatıyla zor günler yaşayan sanatçı Lale Belkıs, ölüm yıldönümünde Yalçın Otağ'ı andı.

Sosyal medya hesabından fotoğraf albümü paylaşan Belkıs altına, 'Sensiz 9 yıl... Yalçın'cığım ışıklar içinde uyu...' notunu düştü.

KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLİM

41 yıl evli kaldığı eşi Yalçın Otağ’ı 2014 yılında kaybeden oyuncu, “41 yıllık eşimi kaybettim. 41'inci senede nazar değdi, çok üzgünüm. 6 yıldır Yalçın'a çok iyi baktım. Son dört yıldır hep yatıyordu. Kendi istedi, yürümedi. Herkes biliyor ona bebekler gibi baktım, helal olsun. O Can Yücel ile birlikte Datça'yı çok severdi, ikimizin bir yatmamazı isterdi. Buradan yer aldık. Yalçın sirozdan öldü ama içki, sigara içmezdi. Her halde son zamanda yaşadıklarımıza üzüldü. Meslek olarak yaşadıklarımıza da üzüldü. Sanatçı duyarlılığından olsa gerek her şeye çok hassastı. Hiç kötü alışkanlığı yoktu, herkesle barışıktı. Çok iyi bir insandı. Benim dostumdu, arkadaşımdı, biz birbirimizi çok severdik. Onu hiç unutmayacağım." sözleriyle duygularını dile getirmişti.

'Ateş Böceği Yalçın' olarak ünlenen Yalçın Otağı, 'Ateş Böcekleri' olarak Ercan Bostancıoğlu ile birlikte, 70 ve 80'li yıllarda Zeki Müren, Bülent Ersoy, Behiye Aksoy, Gönül Yazar, Neşe Karaböcek, Gülden Karaböcek, Emel Sayın gibi assolistlerle birlikte çalışmıştı.

İşte yıldızların evet dediği 'o anlar' ve anı ölümsüzleştiren fotoğraflar...

1998 yılında başlayan evlilik üç çocukla taçlandı... Dile kolay 25 yıl!

Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, 1998 yılında dünyaevine girdiği eşi ve iki çocuğunun annesi Elçin Uzun ile evliliklerinin 25. yılını sosyal medya hesabından kutladı.

Oyuncu Şoray Uzun eşiyle evlilik yıldönümlerini duygusal bir mesajla kutladı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

25 yıllık evli olan Şoray Uzun ve eşi Elçin Uzun sosyal medyada uzun süre konuşuldu. 56 yaşındaki ünlü oyuncu ve eşine övgü dolu yorumlar yapıldı.

Şoray Uzun Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "25 Yıl... Dile kolay. Çeyrek asır. Her anı için çok teşekkür ederim. Nice yıllara. Sağlıkla.. Mutlulukla.. Sevgiyle" notunu ekledi.

Şoray Uzun, 1998 senesinde Elçin Uzun ile evlendi. Bu evliliğinden 3 erkek çocuğu dünyaya geldi.

Nostaljik kutlama! Ben 20, Ömer 25 yaşındaydı...

Arzu Sabancı, eşi Ömer Sabancı ile evlilik yıldönümlerini nostaljik bir fotoğrafla kutladı.

Sabancı ilk tanıştıkları yıllarda çekilen karelerini Instagram hesabının hikâye bölümünde, “İlk tanıştığımızda ben 20, Ömer 25 yaşındaydı. O gün bugündür, çok şükür” notunu düştü.

37 yıldır evli olan çiftin Hacı ve Hakan adında iki oğlu var.

'Rüyalarımı gerçeğe dönüştüren Nazlı yarim seni seviyorum'

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu çift evliliklerinde 5. yılı geride bıraktı.

Oyuncu Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade evliliklerinin beşinci yılını kutladı.

Sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Sunal altına; 'Nice 5 yıllara rüyalarımı gerçeğe dönüştüren Nazlı yarim seni çok seviyorum. 23.03.2018…' notunu düştü.

2018 yılında nikah masasına oturan mutlu çiftin Narin ve Nil adında iki kızı var.

17 YIL SONRA EVLENDİLER!

Usta oyuncu Nejat Uygur'un oğlu Suha Uygur hayat arkadaşı Filiz Senger ile 17 yıl sonra nikah masasına oturdu.

Suha Uygur 17 yıldır birlikte olduğu Filiz Senger ile Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde nikah masasına oturdu.

Mutlu çifti bu özel günlerinde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı. Büyük heyecan yaşayan Süha Uygur sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü: '17 yıl sonra imzayı attık… Darısı bekar arkadaşlarımızın başına…'

Suha Uygur ve Filiz Senger'in nikahında Uygur kardeşler ve anneleri Necla Uygur bu pozu verdi.

48. YILLIK MUTLULUK

Belkıs Akkale eşi ile 48. evlilik yıl dönümünü Instagram'da paylaştığı fotoğrafla kutladı. Belkıs Akkale ile Sami Doğan Yılmaztürk 1975 yılında nikah masasına oturmuştu.

'BEN HALA BU ANDAYIM'



Oyuncu Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile Amerika'da nikah masasına oturmuştu.

Edip Tepeli fotoğrafın altına "Yıllar geçiyor...Ben hala bu anda duruyorum" notunu düştü.

ÇOOOK ÖZLEDİM

Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer ile nikah fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Savaş, fotoğrafın altına "1 Haziran 1987 hayatımıza imza attık...Çooook özledim adamım" notunu düştü.

ÇAĞLA ŞIKEL - EMRE ALTUĞ

Yaklaşık 4 yıl inişli çıkışlı bir ilişki yaşayan manken Çağla Şikel ile aktör ve şarkıcı Emre Altuğ, Sortie’de dünyaevine girdi.

Çift, "hayatımızın en özel anıydı" dedikleri nikah törenini çekilen fotoğrafla ölümsüzleştirdi. Çift 7 yıl sonra ayrılık kararı aldı.

ATA DEMİRER - ÖZGE BORAK

Ata Demirer ile Özge Borak böyle evlenmişti. Ancak bu mutluluk mazide kaldı.

BARIŞ MANÇO - LALE MANÇO

Sanatçı Barış Manço, yapımcı Lale Manço ile nikah masasına oturdu.

HÜLYA AVŞAR - KAYA ÇİLİNGİROĞLU

Hülya Avşar işadamı Kaya Çilingiroğlu ile 1997 yılında Paris'te evlendi. Çift o anı böyle ölümsüzleştirdi.

Zehra isimli bir kızları olan Çilingiroğlu ve Avşar, 2005 yılında yollarını ayırdı.

EROL EVGİN - EMEL EVGİN

Erol Evgin, kendisi gibi mimar olan okul arkadaşı Emel Evgin ile 28 Şubat 1973’te evlendi.

İkili tören öncesi böyle poz verdi.

GÖNÜL YAZAR - FAHRETTİN AKÇINAR

Gönül Yazar, işadamı Fahrettin Akçınar ile 1997 yılında Las Vegas'ta evlendi.

Yazar ve Akçınar atılan imzaların ardından objektif karşısına geçti. Gönül Yazar'ın bu evliliği de boşanmayla sonuçlandı.

FATİH TERİM - FULYA TERİM

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ilk ve tek evliliğini Fulya Terim ile yaptı.

Buse Terim, bir takipçisinin kendisine gönderdiği ve anne-babasının nikah törenine ait olan bu kareyi "Anne ve babamın düğün fotoğrafı inanmıyorum, nereden buldunuz?" notuyla sayfasında paylaştı.

KİBARİYE - ALİ KÜÇÜKBALÇIK

Şarkıcı Kibariye kendisinden 19 yaş küçük olan Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturdu. İşte o geceye ait bir fotoğraf.

MEHMET ALİ ERBİL - MUHSİNE KAMİLOĞLU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğini Muhsine Kamiloğlu ile yaptı ve bu fotoğraf nikahtan hemen önce çekildi.

MUAZZEZ ABACI - HASAN HEYBETLİ

Ünlü assolist Muazzez Abacı, 1998 yılında boşandığı eşi Hasan Heybetli ile bir kez daha nikah masasına oturdu. Çift imza atmadan önce bu pozu verdi.

NEBAHAT ÇEHRE - YILMAZ GÜNEY

Oyuncu Nebahat Çehre kendisi gibi oyuncu olan Yılmaz Güney ile 30 Ocak 1967'de nikah masasına oturdu. Bu fotoğraf Yılmaz Güney'in nikah defterini imzaladığı sırada çekildi.

SAFİYE SOYMAN - ZİYA AKARÖZ

Safiye Soyman, Ziya Akaröz ile evlenirken henüz 13 yaşındaydı.

MEHMET ALİ ERBİL - SEDEF ERBİL

Mehmet Ali Erbil , 21 yaşındaki Bilkent Üniversitesi öğrencisi Sedef Altuntaş'la Ankara'da evlendi. Gizli nikah bu fotoğrafla ortaya çıktı. Bir yıl evli kalan çift sürpriz bir şekilde boşandı.

BABA-KIZ HARMAN DALI

2005 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile nikah masasına oturan Nazan Kesal, babasıyla karşılıklı harmandalı oynadığı fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı.