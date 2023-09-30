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40 yaş küçük sevgilisi ile nişanlanan Mehmet Ali Erbil'e çocuklarından veto: Evlenemezsin!

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#Mehmet Ali Erbil#Gülseren Ceylan#Nişan
40 yaş küçük sevgilisi ile nişanlanan Mehmet Ali Erbile çocuklarından veto: Evlenemezsin
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2023 08:30

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’a evlenme teklif eden Mehmet Ali Erbil’e aile engeli! İddiaya göre eski eşleri ve çocukları bu evliliğe karşı.

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ÇOCUKLARI İSTEMİYOR

Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan’a doğum gününde evlenme teklif etti. Ancak altıncı evliliği için 66 yaşındaki ünlü şovmene ailesinden onay çıkmadı. İddiaya göre; hem çocukları Ali Sadi ve Yasmin Erbil hem de eski eşleri Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve Tuğba Coşkun bu evliliğe karşı çıktı. O kadar ki Ali Sadi, “Evlenemezsin, ben kardeş falan da istemiyorum” diyerek babasına resti çekti.

100 BİN DOLAR DEĞİL

İlişkisini resmiyete dökmek isteyen ve sevgilisine “Yerin sonsuza dek benim yanım olsun” diyen Mehmet Ali Erbil’in ne yapacağı merak konusu. Öte yandan Erbil’in Gülseren Ceylan’a hediye ettiği tektaşın 100 bin dolar değerinde olduğu konuşuluyordu. Ancak yüzüğün fiyatının 10 bin dolar civarında olduğu öne sürüldü.

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#Mehmet Ali Erbil#Gülseren Ceylan#Nişan

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