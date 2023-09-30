40 yaş küçük sevgilisi ile nişanlanan Mehmet Ali Erbil'e çocuklarından veto: Evlenemezsin!

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ÇOCUKLARI İSTEMİYOR



Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Gülseren Ceylan’a doğum gününde evlenme teklif etti. Ancak altıncı evliliği için 66 yaşındaki ünlü şovmene ailesinden onay çıkmadı. İddiaya göre; hem çocukları Ali Sadi ve Yasmin Erbil hem de eski eşleri Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ve Tuğba Coşkun bu evliliğe karşı çıktı. O kadar ki Ali Sadi, “Evlenemezsin, ben kardeş falan da istemiyorum” diyerek babasına resti çekti.



100 BİN DOLAR DEĞİL



İlişkisini resmiyete dökmek isteyen ve sevgilisine “Yerin sonsuza dek benim yanım olsun” diyen Mehmet Ali Erbil’in ne yapacağı merak konusu. Öte yandan Erbil’in Gülseren Ceylan’a hediye ettiği tektaşın 100 bin dolar değerinde olduğu konuşuluyordu. Ancak yüzüğün fiyatının 10 bin dolar civarında olduğu öne sürüldü.





