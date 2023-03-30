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4 yıllık evlilik bitiyor... Evlerini ayırdılar!

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#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#EBRU ŞALLI AKKUŞ
4 yıllık evlilik bitiyor... Evlerini ayırdılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2023 08:15

Zaman zaman evliliklerindeki sorunlarla gündeme gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş’un 1 ay önce evlerini ayırdığı ortaya çıktı. Yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı alan çift, yakında mahkemeye başvuracak.

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Ünlü model Ebru Şallı ile işinsanı Uğur Akkuş’un 4 yıllık evliliği sona eriyor. Geçmişte yaşadıkları krizleri atlatan ve her seferinde beraberliklerine yeni bir şans veren çift, bu kez boşanmaya kararlı. Uğur Akkuş’un Ebru Şallı’yla birlikte yaşadığı evden 1 ay önce ayrıldığı ortaya çıktı. Evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmak isteyen çiftin avukatlarına boşanma protokolü hazırlattığı, sürecin bu nedenle uzadığı öğrenildi. 

ŞALLI’DAN AÇIKLAMA: HENÜZ DAVA AÇILMADI

Ebru Şallı, ayrılık haberleri üzerine sosyal medya hesabında şu açıklamayı yayınladı: “Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi zaman zaman biz de fikir ayrılıkları yaşıyoruz. Hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun.”

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4 yıllık evlilik bitiyor... Evlerini ayırdılar

DÖVDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Uğur Akkuş’un geçtiğimiz aylarda trafikte seyir halindeyken aracının içinde Ebru Şallı’ya şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. Olayın görgü tanığı “Arabada hem sözlü hem fiziksel şiddete maruz kaldı. Ambulans çağırınca kadının Ebru Şallı olduğunu anladık” demiş, Ebru Şallı ise şiddet iddiasını kesin bir dille yalanlayarak evliliğinde sorun olmadığını söylemişti.

 

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#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#EBRU ŞALLI AKKUŞ

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