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4 günde 16 sanatçıyı ağırladı

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#Nil Karaibrahimgil#Cem Adrian#Gazapizm
4 günde 16 sanatçıyı ağırladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 07:49

16 sanatçıyı ağırlayan Karadeniz’in en büyük müzik festivali Samsun Gençlik Festivali büyük coşkuyla sona erdi.

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Samsun’da Milyon Yapım organizasyonuyla 2017 yılından bu yana düzenlenen Samsun Gençlik Festivali’nde 4 günde 16 sanatçı sahne aldı.

Sheraton Grand Beach’te 18-19-20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen festivalin ilk gününde Selda Bağcan, Seksendört, Mavi Gri, Yerden Yüksek konser verirken, ikinci günde Nil Karaibrahimgil, Feridun Düzağaç, Umut Kuzey, Melis Çelikler müzikseverlerle buluştu.

4 günde 16 sanatçıyı ağırladı

Üçüncü günde Athena, Gazapizm, Güneş, İnanç Başarır sahne alırken, 4’üncü günde ise Cem Adrian, Sena Şener, Dedublüman, Köksvl konserleriyle festival sona erdi.

 

 

 

 

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#Nil Karaibrahimgil#Cem Adrian#Gazapizm

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