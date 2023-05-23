4 günde 16 sanatçıyı ağırladı

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Samsun’da Milyon Yapım organizasyonuyla 2017 yılından bu yana düzenlenen Samsun Gençlik Festivali’nde 4 günde 16 sanatçı sahne aldı.
Sheraton Grand Beach’te 18-19-20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen festivalin ilk gününde Selda Bağcan, Seksendört, Mavi Gri, Yerden Yüksek konser verirken, ikinci günde Nil Karaibrahimgil, Feridun Düzağaç, Umut Kuzey, Melis Çelikler müzikseverlerle buluştu.
Üçüncü günde Athena, Gazapizm, Güneş, İnanç Başarır sahne alırken, 4’üncü günde ise Cem Adrian, Sena Şener, Dedublüman, Köksvl konserleriyle festival sona erdi.