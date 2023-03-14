3 yıllık aşkta mutlu son! Hayranıyla evlendi

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Çiftin düğün törenine aile yakınları ve dostlarının yanı sıra müzik dünyasının ünlü isimleri katıldı.

MUHABİRLERİ HAYRANI SANDI

Doğu Demirkol önceki gün Etiler’de görüntülendi. Yanına gelen muhabirleri hayranı sanan komedyen, fotoğrafları çekilirken “Ben sizi benimle fotoğraf çektireceksiniz sandım, siz fotoğraf çekmeye gelmişsiniz” diyerek güldü.

Deprem felaketi nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Demirkol, “Şimdi montajdan çıktım. Bu günler zor günler, ancak işimize devam etmeye çalışıyoruz. Allah milletimize sabır versin” dedi. (Deniz BOY)

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ANNE KIZ BİNİCİLİK DERSİNDE

Milli sörfçü Çağla Kubat önceki gün kızı Selin’le at bindi.

Kızıyla birlikte binicilik dersi alan Kubat o anları Instagram hesabında “Selin sayesinde çok sevdiğim ama Çeşme’ye yerleştikten sonra ara verdiğim sporlara geri dönmeye devam. İki canlının uyumuyla başarıya ulaşılan bu sporu kızımla birlikte doğru adreste yapmanın keyfini çıkarıyoruz” notuyla paylaştı.

SAHİLDE AŞK

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Şeyma Subaşı, Miami’deki yaşamından renkli kareleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evlilik hazırlığı yapan Subaşı önceki gün sahilde çekilen karelerini Instagram hesabına yükledi.

ESTETİK TATİLİ

İtalyan oyuncu Michele Morrone bir kez daha İstanbul’a geldi.

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Ünlü oyuncu geçen sene estetik operasyon yaptırdığı Natural Clinic’e bu kez kız arkadaşı Moara Sorio’yu götürdü. Michele Morrone’un kız arkadaşının kliniğin Ataköy şubesinde meme operasyonu geçireceği öğrenildi. (Deniz BOY)