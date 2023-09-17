3 bin kişilik 90’lar korosu

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Grup, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İzel, Çelik ve Ercan, “Karnaval havasını yaşatacağız. Hâlâ heyecanımız bitmiyor. İstanbul’un şahane izleyicisi teveccüh gösteriyor ve bizi konserlerimizde yalnız bırakmıyor.

İzel-Çelik-Ercan olarak sevenlerimize minnettarız. Kuruçeşme Sahnesi’nde 28 Ekim’de bir konserimiz daha olacak. Sevenlerimiz bize kendimizi bir kez daha hatırlattı. Şarkılarımızı bizden daha iyi biliyorlar. Bu şahane bir duygu” dedi.

Grup ardından konser alanını dolduran 3 bin müzikseverle hep beraber 90’lar rüzgârı estirdi.