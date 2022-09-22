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21 gün önce evlenmişlerdi... Takip bitti, fotoğraflar silindi

Güncelleme Tarihi:

#Burcu Binici#Tankurt Manas#Ekin Koç
21 gün önce evlenmişlerdi... Takip bitti, fotoğraflar silindi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 13:28

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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NAZAR DEĞDİ

Oyuncu Burcu Binici ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tankurt Manas 1 Eylül'de evlenmişti. Evliliklerine 1 ayı doldurmayan çifte nazar değdi.

Birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakan ikili, fotoğrafları da sildi.

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Burcu Binici, konuyla ilgili 2. Sayfa'ya şu açıklamayı yaptı:

“Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya bulmak, almak da büyük strese soktu bizi. Bir de üstüne ev sahibi kandırdı. Bu durum da bizi üzdü. Fevri davrandık, tartıştık. Ama toparlarız."

ANNE TELAŞI

Oyuncu Ekin Koç, 1 yıldır aşk yaşadığı Ukraynalı model Irina Lunkova ile Nişantaşı’ndaki bir kafede görüntülendi.

21 gün önce evlenmişlerdi... Takip bitti, fotoğraflar silindi

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Sevgililer mekân çıkışı telaşlıydı. Ekin Koç, “Annemin ufak bir rahatsızlığı oldu. Hastaneye götüreceğiz, acelemiz var kusura bakmayın” diye açıklama yaptı. (Deniz BOY)

SUŞİ DÜKKANI AÇIYORUM

Oyuncu Gökçe Özyol, eşi Ayça Akoğlu Özyol ile Akmerkez’de objektife takıldı.

21 gün önce evlenmişlerdi... Takip bitti, fotoğraflar silindi

Setlerden uzak kaldığı dönemde işletmeci olmaya karar veren Özyol, “Nişantaşı’nda suşi dükkânı açmak istiyorum. Yakında faaliyete geçireceğiz” dedi. (Deniz BOY)

KURTULUŞ YOLU

Milli Mücadele dönemi ve Atatürk’ün Samsun’a çıkışının anlatıldığı “Kurtuluş Yolu” filminin teaser’ı yayınlandı.

21 gün önce evlenmişlerdi... Takip bitti, fotoğraflar silindi

Mustafa Kemal Atatürk’ü Ümit Cem Şenol’un, annesi Zübeyde Hanım’ı ise Ayşen İnci’nin canlandırdığı film, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında vizyona girecek.

PAPAZ FİKRET DÖNÜYOR

Şafak Sezer, ‘Papaz Fikret’ rolüyle yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

21 gün önce evlenmişlerdi... Takip bitti, fotoğraflar silindi

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Kamil Çetin’in yönettiği “Kutsal Damacana 4”, 20 Ocak 2023’te vizyona girecek. İlk filmi 2007 yılında çekilen “Kutsal Damacana” serisinde; yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselen Fikret, bu kez yurda kesin dönüş yapıyor.

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#Burcu Binici#Tankurt Manas#Ekin Koç

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