21 gün önce evlenmişlerdi... Takip bitti, fotoğraflar silindi

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NAZAR DEĞDİ

Oyuncu Burcu Binici ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Tankurt Manas 1 Eylül'de evlenmişti. Evliliklerine 1 ayı doldurmayan çifte nazar değdi.

Birbirlerini sosyal medyada takip etmeyi bırakan ikili, fotoğrafları da sildi.

Burcu Binici, konuyla ilgili 2. Sayfa'ya şu açıklamayı yaptı:

“Yeni eve taşınırken boya yüzünden kavga ettik. Eşya bulmak, almak da büyük strese soktu bizi. Bir de üstüne ev sahibi kandırdı. Bu durum da bizi üzdü. Fevri davrandık, tartıştık. Ama toparlarız."

ANNE TELAŞI

Oyuncu Ekin Koç, 1 yıldır aşk yaşadığı Ukraynalı model Irina Lunkova ile Nişantaşı’ndaki bir kafede görüntülendi.

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Sevgililer mekân çıkışı telaşlıydı. Ekin Koç, “Annemin ufak bir rahatsızlığı oldu. Hastaneye götüreceğiz, acelemiz var kusura bakmayın” diye açıklama yaptı. (Deniz BOY)

SUŞİ DÜKKANI AÇIYORUM

Oyuncu Gökçe Özyol, eşi Ayça Akoğlu Özyol ile Akmerkez’de objektife takıldı.

Setlerden uzak kaldığı dönemde işletmeci olmaya karar veren Özyol, “Nişantaşı’nda suşi dükkânı açmak istiyorum. Yakında faaliyete geçireceğiz” dedi. (Deniz BOY)

KURTULUŞ YOLU

Milli Mücadele dönemi ve Atatürk’ün Samsun’a çıkışının anlatıldığı “Kurtuluş Yolu” filminin teaser’ı yayınlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ü Ümit Cem Şenol’un, annesi Zübeyde Hanım’ı ise Ayşen İnci’nin canlandırdığı film, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında vizyona girecek.

PAPAZ FİKRET DÖNÜYOR

Şafak Sezer, ‘Papaz Fikret’ rolüyle yeniden seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Kamil Çetin’in yönettiği “Kutsal Damacana 4”, 20 Ocak 2023’te vizyona girecek. İlk filmi 2007 yılında çekilen “Kutsal Damacana” serisinde; yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselen Fikret, bu kez yurda kesin dönüş yapıyor.