2022’nin sırları Astroşifa’da

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◊ 2022 yılında bizi neler bekliyor?

- Aygül Aydın: 2022 yılında toplumsal birlik ve beraberlik alanında tecrübeler biriktirmeye devam edeceğiz. Her şeyin ellerimize, kalbimize, bedenimize ve ruhumuza bağlı olacağı günler göreceğiz. Dünyada üretim, hammadde, tedarik sıkıntısı gibi aksamalar yaşanabilir. Dost olduğumuz müttefik ülkelerle bazı diplomatik sorunlar ortaya çıkabilir. Avrupa Birliği ülkelerinde finansal krizler yaşanabilir. Dünya ekonomik krize karşı “Birlikten güç doğar” diyebilir.

Boşanmalar geçmişe göre artış gösterebilir, çocuk sahibi olmakla ilgili tereddütler yaşanabilir. Genç nüfus hayat portrelerini kendilerinin oluşturmasını isterken, zorunluluk hissettikleri konulara tahammül edemeyebilir. Covid-19 ise bahar aylarında artık eski gücünü yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Bu, yüreklere biraz olsun su serper umarım.

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◊ Bedenimizi ve ruhumuzu arındırmak için bu yıl Astroşifa’dan nasıl yararlanabiliriz?

- Ender Saraç: Biz farkında olmasak da evrensel enerjiler çalışıyor. Beynimizin derindeki merkezleri ve bilinçaltımızın evrensel enerjilerle önemli bağlantıları var. Evrende hiçbir şey boşuna yaratılmamıştır. Güneş sistemindeki gezegenler ve güneşin de insan beyni ve sağlığı üzerinde etkileri var. Ay döngüsü ve diğer gezegenlerin insandaki etkileri üzerine edindiğim tecrübelere dayanarak günlük pratik ve doğal sağlık önerilerinde bulundum. 2020 ve 2021 ajandasını alanlar, bu enerji uyumu sağlık önerilerinden çok faydalandıklarını söylediler. 2022’de sağlık açısından kendimize çok dikkat etmemiz gereken bir yıl olacak. Ajandadan gün gün nasıl beslenmemiz, hangi destekleri almamız, nelere dikkat etmemiz gerektiği konularında yararlanacağız. Ajanda, bu yıl da pek çok kişiye şifa dağıtmaya devam edecek.

◊ Beden-zihin bütünlüğü için hangi tarihlere dikkat etmeliyiz?

- Aygül Aydın: 2022 yılında duygularımız ön planda olacaktır. Ocak ayının ikinci haftasından itibaren sevgi ve şefkat hislerimiz her zamankinden daha fazla ön plana çıkabilir. Duygusallık, alınganlık ve stres yönetimi gibi kavramlar hayatımızda fazlasıyla yer alacağı için bunlara rağmen neler yapabileceğimizi göstereceğiz.

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30 Nisan’da Boğa burcunun 10’uncu derecesinde güneş tutulması gerçekleşiyor. Dünyada depremler tetiklenebilir. Sağlık sorunlarımız varsa kontrolleri aksatmamakta fayda var.

16 Mayıs’ta Akrep burcundaki ay tutulması ile duygusal ve mental olarak zorlanacağımız bir döneme giriyoruz. Yukarıda bahsettiğimiz boşanma ihtimalleri, bu dönemde devreye girebilir.

Ekim ve kasım aylarında gizli konular ana gündemimiz haline gelecektir. Geçmişte yapılanların yeniden ortaya çıkması ve gerçeklerin yeniden değerlendirildiği bir dönem olacaktır. Yıl sonuna kadar bu hisler devam edebilir.

◊ Şifa kaynağı olarak hangi besinlerden yararlanmalıyız?

- Ender Saraç: Zerdeçal, şalgam suyu, siyah sarımsak, soğan, zahter, kekik, tane karanfil, pırasa, limon, yulaf ezmesi, ekşi maya tam tahıllı ekmeğin kabuğu, mor meyveler, ceviz, badem, greyfurt, taze kızartılmamış temiz denizin balıkları, doğal yumurta, kefir, yoğurt, bal kabağı, kabak çekirdeği, Antep fıstığı, siyez bulguru, kuzu kulağı, dereotu, tere, roka, karalahana, aron yağı, yaban mersini, karadut, vişne, şevketi bostan, enginar, bakla.

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EVLİLİKLER ARTABİLİR

◊ Bu yıl ruhumuza iyi gelecek yiyecekler de var mı?

- Ender Saraç: Evet, aslında var. Balık, ceviz, chia tohumu, limon, yeşillikler, zeytin, zeytinyağı, hurma, mate çayı, ada çayı.

◊ Yeni yılda astrolojik haritada evlenmek, spor yapmak, diyete başlamak için özel tarihler de yer alıyor mu?

- Aygül Aydın: Ocak ayının ikinci yarısı, şubat ve mart ayları, nisan ve mayıs ayları ve ekim kasım ayları evlilik sayılarında artış olabilir. Unutmamalıyız ki sevginin tarihi olmaz.

Spor ve diyet için de ocak ayının ilk haftası itibarıyla ideal günler başlıyor. Bahara doğru, 15 Mart ve sonrası da ocak ayında başlamamış olanlar için ikinci bir şans niteliğinde olacaktır.

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Spor konusunda daha özverili özenli olabiliriz. 2022 biterken edindiğimiz tecrübelerle hayatımıza yeni bir düzen getirmek isteyebiliriz.

◊ Son zamanlarda Merkür ve Venüs Retro’su hayatımızda büyük bir yer kaplamaya başladı. Retro dönemleri ne zaman olacak?

Merkür Retro Tarihleri

14 Ocak-4 Şubat Kova burcunda

10 Mayıs-3 Haziran İkizler burcunda

10 Eylül-2 Ekim Terazi burcunda

29 Aralık-Devam ediyor Oğlak burcunda

Venüs Retro Tarihleri

19 Aralık 2021-29 Ocak 2022 Oğlak burcunda

HAYATI GELDİĞİ GİBİ YAŞAYIN

◊ Cilt sağlığımızı korumak için nasıl bir beslenme düzeni takip edilmeli?

- Ender Saraç: Öncelikle fazla glüteni ve mayalı gıdaları azaltmalıyız. Bal kabağı, enginar, zeytinyağı, zerdeçal iyi gelir.

Size cilde iyi gelecek bir çay tarifi veriyorum.

Şahtere otu (Bir tutam)

Meyan kökü (Bir tutam)

Zeytin yaprağı (3-4 adet)

Çay yapıp için. Cildinize ve alerjilere iyi geldiğini göreceksiniz.

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◊ Negatif enerji bizi nasıl etkiliyor?

- Ender Saraç: Wifi, bluetooth, radyo dalgalarına, televizyon yayınına inanıyoruz da insandan insana negatif veya poz enerji transfer olabileceğine neden inanmıyoruz? Benim fikrim temiz yaşayan, ruhsal açıdan kendini güçlendirmiş,

olumlu düşünen kişilerin pek fazla enerjileri kurcalamaya ihtiyaçları olmadığı yönündeyim. Siz en iyisi hayatı geldiği gibi yaşayın. Sadece negatif olaylar da olabilir. Bunlar da tekâmülümüz içindir. Küsmek veya agresif olmak yerine eyvallah deyin ve geçin.