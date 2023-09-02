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2020'de boşanmıştı... Yalnızlık 3 yıl sonra bitti

Güncelleme Tarihi:

#Ünlülerin Gerçek Aşkları#Ecem Özkaya#Mustafa Üstündağ
2020de boşanmıştı... Yalnızlık 3 yıl sonra bitti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2023 13:05

Meslektaşı Mustafa Üstündağ’dan 2020’nin ilk günlerinde boşanan Ecem Özkaya, yeni aşka yelken açtı.

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Özkaya, oğlunun basketbol öğretmeni İlyas İrdel ile sevgili oldu. Gözlerden uzak aşklarını yaşayan çiftin ilk görüntüsü İrdel’in fotoğraflarını yayınlamasıyla belgelendi.

2020de boşanmıştı... Yalnızlık 3 yıl sonra bitti

İŞTE GERÇEK AŞKLARI...

Onlar televizyon ekranlarının vazgeçilmezleri... Senaryo gereği en büyük aşkı da onlar yaşıyor en büyük acıyı da onlar çekiyor. Peki ekranların en sevilen oyuncuları gerçekte kiminle sevgili, kiminle evli...

İşte ünlü oyuncuların sevgilileri ve eşleri...

Aşkını ilan etti

Mustafa Mert Koç’la ilişkisi sona eren Melisa Aslı Pamuk’un adı milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile anılıyordu. Çift, ilişkilerini sosyal medyada ilan etti.

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2020de boşanmıştı... Yalnızlık 3 yıl sonra bitti

Fransa’nın Lille takımında forma giyen Yusuf Yazıcı, yurtdışında birlikte tatil yaptığı sevgilisinin fotoğrafını Instagram’da yayınlayarak aşklarını duyurdu.

2020de boşanmıştı... Yalnızlık 3 yıl sonra bitti

Romantik paylaşım

İbrahim Çelikkol, sevgilisiyle romantik karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

5 yıllık eşi Mihre Mutlu ile boşanan oyuncu İbrahim Çelikkol gönlünü Natali Yarcan'a kaptırmıştı.

Kameralardan uzakta birlikteliklerini sürdüren ikili kural bozdu. Ünlü oyuncu, sevgilisi Natali Yarcan'la aşk karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Objektiflere sevgilisini öperken poz veren Çelikkol’un romantik karesi büyük ilgi gördü.

2020de boşanmıştı... Yalnızlık 3 yıl sonra bitti

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

2017 yılında mimar Mihre Mutlu ile nikah masasına oturan İbrahim Çelikkol, 2019 yılında ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çift, oğullarına Ali adını vermişti. İkili, 5 yıl süren birlikteliğin ardından tek celsede boşanmıştı.

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"Ruh ikizimsin"

Sevgilisinin doğum gününü sosyal medya hesabından romantik pozlarla kutlayan Eroğlu, "Öyle süslü sözleri pek beceremiyorum yoksa yazarım akşama kadar. Ama olsun sen benim en yakınım, dostum, ruh ikizimsin. Bana daima ilham veren, gözlerinin içine baktığımda gülmeden duramadığım biricik sevgilimsin. Seni çok seviyorum!" ifadelerini kullandı.

2020de boşanmıştı... Yalnızlık 3 yıl sonra bitti

Birkan Sokullu - Eda Gürkaynak

Son olarak Masumlar Aparmanı dizisinde 'Han' karakterine hayat veren Birkan Sokullu kalbini sosyetik güzel Eda Gürkaynak'a kaptırdı. Çiftin mutlu giden bir birlikteliği var.

2020de boşanmıştı... Yalnızlık 3 yıl sonra bitti

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Aşk tam gaz!

Ezgi Mola işletmeci Mustafa Aksakallı ile birlikte. Uzun zamandır aşk yaşayan çift sade bir törenle nikah masasına oturdu..

2020de boşanmıştı... Yalnızlık 3 yıl sonra bitti

Eşi de oyuncu

Oyuncu Hatice Şendil yapımcı, oyuncu Burak Sağyaşar ile evli çiftin Can adında bir oğlu var.

2020de boşanmıştı... Yalnızlık 3 yıl sonra bitti

Aşkını dizi setinde buldu

Aslıhan Güner ünlü oyuncu Mert Kılıç ile evli. Şefkat Tepe dizisinin setinde tanışan mutlu çift 2013 yılında nikah masasına oturmuştu.

2020de boşanmıştı... Yalnızlık 3 yıl sonra bitti

Rol arkadaşıyla evlendi

Oyuncu Berk Oktay gönlünü meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy'a kaptırdı. Çift uzun süren birlikteliğin ardından muhteşem bir törenle nikah masasına oturdu.

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2020de boşanmıştı... Yalnızlık 3 yıl sonra bitti

Gönlünü meslektaşına kaptırdı

Ebru Özkan ünlü oyuncu Ertan Saban ile evli... Çiftin bir de kızları var.

2020de boşanmıştı... Yalnızlık 3 yıl sonra bitti

Ruh ikizini buldu

Müge Boz basketbolcu Caner erdeniz ile evli. Çiftin Vina adında bir kızı var.

2020de boşanmıştı... Yalnızlık 3 yıl sonra bitti

Mutlu aile

İsmail Demirci de aşkı meslektaşında buldu. Demirci, oyuncu Hande Soral ile evli. Çift Ali adında bir bebekleri var.

2020de boşanmıştı... Yalnızlık 3 yıl sonra bitti

 

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#Ünlülerin Gerçek Aşkları#Ecem Özkaya#Mustafa Üstündağ

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