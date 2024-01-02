2020 yılında anlaşmalı boşanmışlardı... İsmail Hacıoğlu eski eşi Duygu Kaya Kumarki ile barıştı

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Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 2016 yılında Duygu Kaya Kumarki ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Yemin adında bir de kızları olmuştu. Çift 2020 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Ayrılığın ardından İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran ve Aslıhan Gürbüz ile aşk yaşadı ancak ikil ilişkisinde de mutluluğu bulamadı.

Bir süredir yalnız olan oyuncu, eski eşiyle barıştı. Çift, yeni yılı birlikte karşıladı.

Duygu Kaya Kumarki, İsmail Hacıoğlu ile yer aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

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KAFA KARIŞTIRAN MESAJ

Duygu Kaya Kumarki, geçtiğimiz kasım ayında İsmail Hacığlu'nun doğum gününü kutlamış, Kumarki'nin mesajı kafaları karıştırmıştı...

"Yarası baba olan kız çocukları iyileşmez" diyordu şair… Sen Yemin’in yüreğinde çiçek gibi açtın. En uslanmaz, ele avuca sığmaz halinde duruldun hep onu görünce… Avuçlarının içinde sıkmadan korumaya çalıştın ve hala... Yüreğinin aydınlığını bilirim. Karartma ışıklarını… Hatalarınla, doğrularınla, dağıttıkların ve inşa ettiklerinle… Göz yaşların, bazen öfkenle… Dilin başka dediği zaman yine de sırtımızdan eksik etmediğin elinle… İyi ki varsın, iyi ki doğdun… Ailece nice güzel yaşların olsun… Seni hep çok sevdim ve daima seveceğim… "