Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

16 yıllık hasret bitti, Mahsun Boğaz’ı yıktı geçti! Kral geri döndü!

#Mahsun Kırmızıgül#Bergen#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri
16 yıllık hasret bitti, Mahsun Boğaz’ı yıktı geçti Kral geri döndü

Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production organizasyonu ile gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava konserleri önceki akşam sahnesinde 16 yıl sonra ilk konserini veren Mahsun Kırmızıgül’ü ağırladı. Kırmızıgül, biletleri günler öncesinden tükenen konserde, müziği ve hikayeleri harmanladığı ‘Anlatacaklarım Var’ isimli muhteşem şovuyla sevenlerine hem bir müzik ziyafeti yaşattı hem de onları zamanda yolculuğa çıkardı.

Haberin Devamı

Mahsun Kırmızıgül, Kuruçeşme Açıkhava’da verdiği konserle 16 yıllık özleme son verdi.

Gece için ‘Anlatacaklarım Var’ isimli özel bir şov hazırlayan Kırmızıgül, konserine duygusal bir konuşma ile başladı.

 Alkış yağmuru altında sahneye çıkan sanatçı sevenlerine ‘Uzun zaman sonra karşınızdayım. Sizlere yeniden kavuştuğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bu özel gecede geçmişten, şarkılardan, filmlerden, sevgiden, dostluktan, sevdadan, masum hikayelerden konuşacağız.  İyi ki varsınız…Hoş geldiniz...  ‘ cümleleriyle seslendi.

16 yıllık hasret bitti, Mahsun Boğaz’ı yıktı geçti Kral geri döndü

Mahsun Kırmızıgül ‘Gül Senin Tenin’ şarkısıyla başlayan konserinde geçmişten günümüze en sevilen şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş, Erkin Koray, Edip Akbayram, Barış Manço gibi pek çok usta ismin eserlerini de seslendirdi.

Haberin Devamı

 ‘KÜÇÜK MAHSUN İLE DÜET YAPTI’

 Konser boyunca şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden sanatçı, onları zamanda bir yolculuğa da çıkardı. Misafirlerini 40 yıl öncesine götüren Kırmızıgül ‘Eyvah Eyvah şarkısını 10-12 yaşlarındayken söylediği bir video eşliğinde seslendirdi ve ‘Küçük Mahsun’ ile düet yaptı.

16 yıllık hasret bitti, Mahsun Boğaz’ı yıktı geçti Kral geri döndü


 ‘SIRA GECESİ TÜRKÜLERİ’

 Konserinin sıra gecesi bölümünde türküler seslendiren Kırmızıgül’e dev bir koro eşlik etti.

 BERGEN İLE DÜET YAPTI VE ŞARKILARI ŞİDDET MAĞDURU KADINLARA ARMAĞAN ETTİ!

 Türkülerin ardından İstanbul’a gelişini Bergen ile tanışmasını anlatan Kırmızıgül, efsane isim Bergen’in 14 yaşındayken kendisini sahneye çıkardığını ve şarkının ardından ağladığını söyledi. Kendisine sanatçı olması için telkinde bulunan Bergen’in Sen Affetsen Ben Affetmem ve Benim İçin Üzülme adlı şarkılarını seslendiren Kırmızıgül, şarkıları şiddet mağduru tüm kadınlara ve Bergen’e hediye etti. Bu şarkılar sırasında barkovizyonda gösterilen Bergen ile düet yapan Kırmızıgül’e tüm dinleyiciler telefonun ışıklarını yakarak eşlik etti.

16 yıllık hasret bitti, Mahsun Boğaz’ı yıktı geçti Kral geri döndü


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mahsun Kırmızıgül#Bergen#Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri

BAKMADAN GEÇME!

11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere
Her mahalleye çocuk kütüphanesi açılsın

Her mahalleye çocuk kütüphanesi açılsın

#Moda Caferağa Mahallesi
Doğada olmaya ihtiyaçları var

Doğada olmaya ihtiyaçları var

#Çocuk

BAKMADAN GEÇME!

11 yıl önce sırra kadem basmıştı Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

11 yıl önce sırra kadem basmıştı! Öldü sandığı kocasından mesaj aldı…

#İngiltere
Her mahalleye çocuk kütüphanesi açılsın

Her mahalleye çocuk kütüphanesi açılsın

#Moda Caferağa Mahallesi
Doğada olmaya ihtiyaçları var

Doğada olmaya ihtiyaçları var

#Çocuk