16 yıllık hasret bitti, Mahsun Boğaz’ı yıktı geçti! Kral geri döndü!

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Mahsun Kırmızıgül, Kuruçeşme Açıkhava’da verdiği konserle 16 yıllık özleme son verdi.

Gece için ‘Anlatacaklarım Var’ isimli özel bir şov hazırlayan Kırmızıgül, konserine duygusal bir konuşma ile başladı.

Alkış yağmuru altında sahneye çıkan sanatçı sevenlerine ‘Uzun zaman sonra karşınızdayım. Sizlere yeniden kavuştuğum için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bu özel gecede geçmişten, şarkılardan, filmlerden, sevgiden, dostluktan, sevdadan, masum hikayelerden konuşacağız. İyi ki varsınız…Hoş geldiniz... ‘ cümleleriyle seslendi.



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Mahsun Kırmızıgül ‘Gül Senin Tenin’ şarkısıyla başlayan konserinde geçmişten günümüze en sevilen şarkılarının yanı sıra Neşet Ertaş, Erkin Koray, Edip Akbayram, Barış Manço gibi pek çok usta ismin eserlerini de seslendirdi.

‘KÜÇÜK MAHSUN İLE DÜET YAPTI’

Konser boyunca şarkı aralarında sevenleriyle sohbet eden sanatçı, onları zamanda bir yolculuğa da çıkardı. Misafirlerini 40 yıl öncesine götüren Kırmızıgül ‘Eyvah Eyvah şarkısını 10-12 yaşlarındayken söylediği bir video eşliğinde seslendirdi ve ‘Küçük Mahsun’ ile düet yaptı.



Konserinin sıra gecesi bölümünde türküler seslendiren Kırmızıgül’e dev bir koro eşlik etti.

BERGEN İLE DÜET YAPTI VE ŞARKILARI ŞİDDET MAĞDURU KADINLARA ARMAĞAN ETTİ!

Türkülerin ardından İstanbul’a gelişini Bergen ile tanışmasını anlatan Kırmızıgül, efsane isim Bergen’in 14 yaşındayken kendisini sahneye çıkardığını ve şarkının ardından ağladığını söyledi. Kendisine sanatçı olması için telkinde bulunan Bergen’in Sen Affetsen Ben Affetmem ve Benim İçin Üzülme adlı şarkılarını seslendiren Kırmızıgül, şarkıları şiddet mağduru tüm kadınlara ve Bergen’e hediye etti. Bu şarkılar sırasında barkovizyonda gösterilen Bergen ile düet yapan Kırmızıgül’e tüm dinleyiciler telefonun ışıklarını yakarak eşlik etti.

