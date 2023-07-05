125 milyon dolarlık mega yat Bodrum’da

Haberin Devamı

Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego, Lady Moura isimli mega yatını Bodrum’a demirledi. Ünlü işadamı ailesiyle lüks mega yatıyla önceki gün Yalıkavak açıklarında görüntülendi. 125 milyon dolarlık mega yatta ailesiyle sabah kahvaltı yapan iş insanı, ardından helikopteriyle teknesinden ayrıldı.

Ricardo Salinas Pliego , bir gün öncesi 30 kişi eşliğinde Gümüşlük’teki Mimoza isimli balıkçıya gitti. 500 bin TL’ye yakın hesap ödeyen iş insanı 50 bin TL de bahşiş bıraktı.

Haberin Devamı

Helikopter pisti ve disko da var

Lüks mega yatın içerisinde, helikopter pisti, sinema salonu, DJ kabinli disko odası, spor salonu, çalışma salonu ve sağlık merkezi bulunuyor. Yatta; bir süit, bir ana süit, özel misafirleri için VIP süit olmak üzere toplamda 13 oda var. Mega yatta 60 personelin kalabildiği oda sayısı da bulunuyor.