125 milyon dolarlık mega yat Bodrum’da

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Meksikalı milyarder Ricardo Salinas Pliego, Lady Moura isimli mega yatını Bodrum’a demirledi. Ünlü işadamı ailesiyle lüks mega yatıyla önceki gün Yalıkavak açıklarında görüntülendi. 125 milyon dolarlık mega yatta ailesiyle sabah kahvaltı yapan iş insanı, ardından helikopteriyle teknesinden ayrıldı.
Helikopter pisti ve disko da var
Lüks mega yatın içerisinde, helikopter pisti, sinema salonu, DJ kabinli disko odası, spor salonu, çalışma salonu ve sağlık merkezi bulunuyor. Yatta; bir süit, bir ana süit, özel misafirleri için VIP süit olmak üzere toplamda 13 oda var. Mega yatta 60 personelin kalabildiği oda sayısı da bulunuyor.