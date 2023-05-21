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11 dakika ayakta alkışlandı

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#Kuru Otlar Üstüne#Nuri Bilge Ceylan#Merve Dizdar
11 dakika ayakta alkışlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 08:53

NURİ Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini üstlendiği “Kuru Otlar Üstüne” filmi önceki gün dünya prömiyerini 76. Cannes Film Festivali’nde gerçekleştirdi.

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Festivalin Ana Yarışma’sında Altın Palmiye için yarışan filmin başrollerinde Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar ve Musab Ekici yer alıyor. Film, ilk gösteriminin bitmesinin ardından 11 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Ödüllü yönetmen, 197 dakika süren film hakkında ilk olarak “Uzun konuşmak istemiyorum çünkü film uzundu” dedi. Dünyaca ünlü eleştirmenler Ceylan’ın şimdiye kadar yaptığı en iyi filmi olduğunu söyledi ve yönetmeni Altın Palmiye’nin en güçlü adayı olarak gösterdi. Amerikan popüler kültür ve sinema dergisi Variety, film hakkında övgü dolu bir yazı yayınladı. Hollywood ve Next Best Picture da “Harika senaryo, yönetim ve performanslar” dedi. Film, Doğu Anadolu’nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet’in başına gelen olaylara odaklanıyor.

11 dakika ayakta alkışlandı


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Altın Palmiye’ninen güçlü adayı
Kuru Otlar Üstüne’nin Cannes’da dün gerçekleşen basın toplantısına Erdem Şenocak, Musab Ekici, Merve Dizdar, Nuri Bilge Ceylan, Ege Bağcı, Deniz Celiloğlu, Ebru Ceylan ve Akın Aksu katıldı.

 

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#Kuru Otlar Üstüne#Nuri Bilge Ceylan#Merve Dizdar

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