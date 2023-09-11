“100”e yoğun ilgi

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Cumhuriyet’in 100 yıllık yolculuğunu, 2 bin yıllık efsaneleşmiş Anadolu ve Türk tarihinden ilham alarak anlatan “100” adlı gösteri önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluştu.

Özen Yula’nın yazıp yönettiği, Fahir Atakoğlu’nun müziklerini yaptığı “100”de Mustafa Kemal’i Ozan Dolunay, Zübeyde Hanım’ı Vahide Perçin, Fatih Sultan Mehmet’i Burak Deniz, Tarihçi Naima’yı Beyti Engin, Mevlana’yı Tansel Öngel, Mehmet Akif Ersoy’u Ahmet Tansu Taşanlar, Halide Edip Adıvar’ı Sezin Akbaşoğulları, Alparslan’ı Timur Acar ve Yunus Emre’yi Güven Kıraç canlandırdı.

Yoğun ilgi ile karşılaşan etkinliği izlemeye gelenler arasında Mehmet Aslantuğ, Mustafa Denizli, Selçuk Yöntem, Ayşe Tolga, Altan Gördüm de vardı.

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