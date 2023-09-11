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“100”e yoğun ilgi

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#Ozan Dolunay#Vahide Perçin#Burak Deniz
“100”e yoğun ilgi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 08:23

Cumhuriyet’in yolculuğunu anlatan “100” önceki akşam seyirci ile buluştu. Oyunda Ozan Dolunay, Vahide Perçin, Burak Deniz gibi birbirinden önemli oyuncular rol aldı.

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Cumhuriyet’in 100 yıllık yolculuğunu, 2 bin yıllık efsaneleşmiş Anadolu ve Türk tarihinden ilham alarak anlatan “100” adlı gösteri önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluştu.

Özen Yula’nın yazıp yönettiği, Fahir Atakoğlu’nun müziklerini yaptığı “100”de Mustafa Kemal’i Ozan Dolunay, Zübeyde Hanım’ı Vahide Perçin, Fatih Sultan Mehmet’i Burak Deniz, Tarihçi Naima’yı Beyti Engin, Mevlana’yı Tansel Öngel, Mehmet Akif Ersoy’u Ahmet Tansu Taşanlar, Halide Edip Adıvar’ı Sezin Akbaşoğulları, Alparslan’ı Timur Acar ve Yunus Emre’yi Güven Kıraç canlandırdı.

“100”e yoğun ilgi

Yoğun ilgi ile karşılaşan etkinliği izlemeye gelenler arasında Mehmet Aslantuğ, Mustafa Denizli, Selçuk Yöntem, Ayşe Tolga, Altan Gördüm de vardı.

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“100”e yoğun ilgi

Ozan Dolunay, Mustafa Kemal’i canlandırdı.

“100”e yoğun ilgi

Tansel Öngel, Mevlana’yı oynadı.
“100”e yoğun ilgi

Burak Deniz, Fatih Sultan Mehmet’i canlandırdı.
“100”e yoğun ilgi

Timur Acar, Alparslan rolündeydi.

 

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#Ozan Dolunay#Vahide Perçin#Burak Deniz

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