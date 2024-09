10 yıllık evlilik bitti!

Haberin Devamı

Boşanmanın ardından İstanbul’a dönen Gökçe, müzik çalışmalarına burada devam etme kararı aldı. Çiftin arkadaş olarak ayrıldığı, Gökçe’nin ara sıra Marmaris’e gidip eski eşiyle görüştüğü de öğrenildi. (Cansu TOPCU)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

İyi ki benimsin

8 aylık ayrılık sonrası ilişkilerine ikinci bir şans veren futbolcu Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, aşklarına kaldıkları yerden devam ediyorlar.

Haberin Devamı

Lucas Torreira, yeniden barıştığı sevgilisine doğum gününde sürpriz yaptı. Bu anları sosyal medyasında da paylaşan Lucas Torreira sevgilisiyle olan karelerine duygusal bir not düştü: “İyi ki doğdun hayatımın aşkı, iyi ki benimsin.”

Sahnede sürpriz yakınlaşma

Yeliz Şar ve Celil Nalçakan’ın bir mekânda samimi halleri beraberinde aşk dedikodularını da getirdi.

Bodrum’daki bir mekânda sahne alan Celil Nalçakan’ı izleyenler arasında Yeliz Şar da vardı. Şar’ı sahneye davet eden Nalçakan onunla şarkı söyledi. İkilinin samimi halleri gözlerden kaçmadı. (Behlül AYDIN)

Azer Bülbül’ün anısına

Murat Başaran, 1995 yılında Azer Bülbül’ün seslendirdiği “Çoğu Gitti Azı Kaldı” şarkısını kendine has tarzıyla yeniden yorumladı.

Başaran, şarkı için yıllar sonra saçını kısaltıp imaj yeniledi. Yönetmen koltuğuna Kubilay Kasap’ın oturduğu şarkıya, Eyüpsultan Rota Plato’da klip çekildi. Şarkıcı, “Azer Bülbül, sevdiğim bir dostumdu. Onun anısına bir şarkı oldu. Azer Bülbül her şarkıyı çok güzel yorumladı. Biz de kendi yorumumuzla yaptık. Biraz daha Ankaralı tavırla şarkıyı söyledim. Değişik bir tat olduğunu düşünüyorum” dedi. Sanat hayatında 23. yılı dolduran Murat Başaran, 25. yılda Best Of albümü çıkaracağını açıkladı. (Behlül AYDIN)

Haberin Devamı

Bodrum’da biletleri tükendi

Kenan Doğulu, turnesine hız kesmeden devam ediyor.

KerkiSolfej Organizasyonu ile önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan Doğulu, tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Şarkıcı, sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte hep bir ağızdan seslendirdi. Ozan Doğulu da sahnede kardeşine eşlik etti.

Baba-kız günü

Eski futbolcu ve yeni futbol yorumcusu Nihat Kahveci geçtiğimiz gün İstinyePark’ta görüntülendi.

Kızı Selin ile mağazaları gezen Kahveci hayranlarının fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Selin, poz verirken eliyle kalp işareti yaptı. Nihat Kahveci ise “Bugünü baba kız günü ilan ettik” dedi.

Orkinos tuttu

Haberin Devamı

Çağatay Ulusoy, Instagram hesabından balık tuttuğu anları paylaştı. Dev orkinos yakalayan Ulusoy'un paylaşımına beğeni yağdı.